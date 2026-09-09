Apple’ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini 9 Eylül 2026’da düzenlenen etkinlikte tanıtması bekleniyor. Modellerin tanıtılmasının ardından ön sipariş ve satış takviminin netleşmesi beklenirken, Türkiye fiyatları da teknoloji kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Peki, Apple iPhone 18 Pro ve Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu?

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatı henüz Apple tarafından açıklanmadı. Yeni modeller için yurt dışı kaynaklı iddialarda iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 1.210 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.320 dolar başlangıç fiyatına sahip olabileceği öne sürülüyor. Türkiye fiyatları ise Apple'ın resmi duyurusuyla netleşecek.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini 9 Eylül 2026 tarihinde tanıtması bekleniyor. Modellerin tanıtımın ardından kısa süre içinde ön siparişe açılması ve satışa sunulması bekleniyor. İPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye satış tarihi ise Apple'ın açıklamasıyla kesinleşecek.