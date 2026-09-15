Yıllardır Türkiye pazarında ne zaman erişime açılacağı soru işareti olan Apple TV dijital yayın platformu erişime açıldı. Peki, Apple TV aylık üyelik ücreti ne kadar? Apple TV ücretsiz mi? Apple TV'de hangi yapımlar var?

APPLE TV AYLIK ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Apple TV platformuna erişim, Türkiye genelinde iCloud+ abonelik paketleri kapsamına dahil edildi. Bu sayede kullanıcılar ek bir dijital yayın ücreti ödemeden servisi kullanabiliyor. Giriş seviyesindeki abonelik seçeneğinde aylık üyelik fiyatı şu şekilde listeleniyor:

iCloud+ (50 GB Depolama + Apple TV + Apple Arcade): Aylık 49,99 TL

iCloud+ (200 GB Depolama + Apple TV + Apple Arcade): Aylık 149,99 TL

iCloud+ (2 TB Depolama + Apple TV + Apple Arcade): Aylık 399,99 TL

APPLE TV PLATFORMUNDA HANGİ YAPIMLAR VAR?

Apple TV+ platformunda en çok öne çıkan dizilerin başında, futbol dünyasında geçen bol ödüllü komedi yapımı Ted Lasso, iş ve özel hayat anılarını cerrahi olarak ayıran gizemli bilim kurgu dizisi Severance, yeraltında devasa bir sığınakta geçen distopik hayatta kalma mücadelesini anlatan Silo ve televizyon dünyasının arka planındaki güç savaşlarını ele alan The Morning Show yer alıyor. Filmler tarafında ise, En İyi Film dahil üç Oscar ödülü kazanan CODA, Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı yüksek tempolu yarış filmi F1, Martin Scorsese imzalı epik dram Killers of the Flower Moon ve devasa savaş sahneleriyle dikkat çeken Napolyon gibi büyük bütçeli yapımlar dikkat çekiyor.