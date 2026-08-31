Araba satıcısıyken prens olduğunu öğrendi: Saklanan gerçek 26 yıl sonra ortaya çıktı

Belçika'da bir araba galerisinde çalışan 26 yaşındaki Clement Vandenkerckhove'un Belçika Kralı Philippe'nin kardeşi Prens Laurent'in oğlu olduğu ortaya çıktı. Vandenkerckhove'a resmi törenle prenslik ünvanı verildi.

BABALIK GERÇEKLİĞİ 16 YAŞINDA AÇIKLANDI

Prens Laurent ile 90'lı yıllarda aşk yaşayan Belçikalı şarkıcı Wendy Van Wanten (Iris Vandenkerckhove) 2000 yılında Clement Vandenkerckhove'u dünyaya getirdi. Sarayın desteklemediği ilişki resmi bir evlilikle sonuçlanmadı. Anne Iris, oğluna Prens Laurent'in oğlu olduğüunu ancak 16 yaşında itiraf etti.

MİRASA ORTAK OLACAK FAKAT TAHT HAKKI BULUNMAYACAK

Belçika nüfus kayıtlarına Prens Laurent'ın yasal varisi olarak işlenen Vandenkerckhove, böylece prensin diğer üç çocuğuyla eşit miras haklarına sahip oldu. Ancak yasal düzenlemeler gereği yeni prense devlet bütçesinden kraliyet tahsisatı ödenmeyecek.

Genç adamın royal protokolle resmi görevler üstlenmeyeceği ve Belçika tahtı üzerinde herhangi bir veraset hakkının bulunmayacağı kaydedildi.

Kraliyet soyadı olan "Saxe-Coburg" adını kullanma hakkı kazanmasına rağmen öz soyadını değiştirmek istemediğini belirten genç prens, "Vandenkerckhove soyadıyla gurur duyuyorum. Bu ismi bırakmak annemin benim için verdiği tüm emeklere ihanet olur" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA KRALİYET AİLESİ'NDE İLK GAYRİMEŞRU ÇOCUK SKANDALI DEĞİL

Sarayın gayrimeşru çocuk skandalları bununla da sınırlı değil. Prens Laurent'ın 92 yaşındaki babası eski Kral II. Albert de uzun yıllar reddettiği babalık davasını 2020 yılında kaybetmişti. Yasal mücadeleyi kazanan 58 yaşındaki Delphine Boël, mahkeme kararıyla prenses unvanı almış ve Delphine de Saxe-Coburg adını kullanmaya başlamıştı.