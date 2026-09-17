Araçlarım hizmeti nasıl kullanılır? Ceza, muayene, sigorta ve araç bilgileri

e-Devlet üzerinden arabasının tüm durumunu öğrenmek isteyen yurttaşlar işlemlerin nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Araçlarım hizmeti nasıl kullanılır?

E-DEVLET ARAÇLARIM HİZMETİ NEDİR?

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Araçlarım sekmesi; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve TÜVTÜRK gibi farklı kurumların verilerini tek bir ekranda birleştiren entegre bir sistemdir. Bu hizmet sayesinde üzerinize kayıtlı tüm araçların yasal durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz.

E-DEVLET ARAÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sistem üzerinden aracınızın geçmişini ve güncel borçlarını görüntülemek için şu adımları izleyin: