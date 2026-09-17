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Araçlarım hizmeti nasıl kullanılır? Ceza, muayene, sigorta ve araç bilgileri

Araçlarım hizmeti nasıl kullanılır? Ceza, muayene, sigorta ve araç bilgileri

17.09.2026 13:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Araçlarım hizmeti nasıl kullanılır? Ceza, muayene, sigorta ve araç bilgileri

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibinin hayatını kolaylaştıran e-Devlet Araçlarım hizmeti, araçla ilgili tüm resmi işlemleri tek tıkla önünüze getiriyor. Peki, Araçlarım hizmeti nasıl kullanılır?

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e-Devlet üzerinden arabasının tüm durumunu öğrenmek isteyen yurttaşlar işlemlerin nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Araçlarım hizmeti nasıl kullanılır?

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E-DEVLET ARAÇLARIM HİZMETİ NEDİR?

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Araçlarım sekmesi; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ve TÜVTÜRK gibi farklı kurumların verilerini tek bir ekranda birleştiren entegre bir sistemdir. Bu hizmet sayesinde üzerinize kayıtlı tüm araçların yasal durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz.

E-DEVLET ARAÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR? 

Sistem üzerinden aracınızın geçmişini ve güncel borçlarını görüntülemek için şu adımları izleyin:

  • e-Devlet Kapısı'na Giriş Yapın: Tarayıcınızdan turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Hizmeti Arayın: Ana sayfadaki arama çubuğuna "Araçlarım" yazın ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde sunulan hizmete tıklayın.
  • Aracınızı Seçin: Açılan ekranda üzerinize kayıtlı aktif araçların listesi karşınıza çıkacaktır. Bilgilerini incelemek istediğiniz aracın yanındaki "Detaylar" butonuna basın.
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