Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:24

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:24

Hulu'da geçtiğimiz yıllarda yayımlanmaya başlayan Nine Perfect Stranger dizisinin kadrosuna Aras Aydın dahil oldu. Peki, Aras Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Aras Aydın'ın mesleği ne? İşte ayrıntılar...

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2013 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı.

2014-2015 yılları arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

2015-2016 yılları arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı.

2016 yılında "N’olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

2018 yılında "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı.

2018-2019 sezonlarında “Craft Tiyatro”da “Kalp 12 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.” oyununda Ned karakterini canlandırmıştır.

ARAS AYDIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

İnsanlar İkiye Ayrılır

Oğlan Bizim Kız Bizim

ARAS AYDIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Öğretmen Kemal

Şefkat Tepe

Saklı Kalan

Kiraz Mevsimi

İnadına Aşk

N'olur Ayrılalım

Altınsoylar

Masum Değiliz

Canevim Maraz

Sefirin Kızı

Şeref Sözü

İkimizin Sırrı

Aldatmak

ARAS AYDIN EVLİ Mİ?

Aras Aydın 2022'de meslektaşı Melis Birkan ile dünya evine girdi.