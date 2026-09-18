Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli de gözaltına alındı. Peki, Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli kaç yaşında, nereli? Aras Bulut İynemli neden gözaltına alındı?

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra yüksek öğrenimde İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Oyunculuk kökenli bir aileden gelen İynemli ilk kez Arka sokaklar dizisinde küçük bir rolle kamera karşısına geçti. 2010’da Kanal D televizyonunda ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu rolüyle büyük beğeni topladı ve ulusal çapta tanındı. 2013’te Elçin Efendiyev’in romanından uyarlanan Azerbaycan-Türk filmi Mahmut ile Meryem’de başrol oynadıktan sonra aynı yıl çağan ırmak imzalı “Tamam mıyız?” adlı filmde engelli genç, İhsan karakterine hayat verdi. Bu filmdeki performansıyla 2014’te Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri kapsamında Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

2013-2015 yılları arası dönemin en popüler dizisi Muhteşem Yüzyıl’da Şehzade Bayezid karakteri ile hayran kitlesini iyice arttırdı. 2015 yılında İynemli, Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmak üzere kamera karşısına geçti; 2016-17’de İçerde'de Umut Yılmaz / Mert Karadağ rolünü sırtlandı. 2017’de ise Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı rolü ile seyirci karşısına çıktı. 2019’da seyreden herkesi ağlatan 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde cinayetle suçlanan ve yanlışlıkla hapse atılan bir babayı oynadı; film kısa sürede Türkiye’de izlenme rekorları kırdı. İynemli Çukur ve 7. Koğuştaki Mucize filmlerinde canlandırdığı karakterlerle başta Altın Kelebek Ödülleri olmak üzere pek çok organizasyon ve kurumdan ödüle ve adaylıklara layık görüldü.

ARAS BULUT İYNEMLİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18/09/2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."