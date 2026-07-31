Araştırma: Başarı artık sadece gelirle değil, sağlıklı yaşamla ölçülüyor

Katılımcılara "Sizin için en önemli alanlar hangileridir?" sorusu yöneltildiğinde yüzde 73,7 ile ruhsal sağlık ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 64,7 ile fiziksel sağlık takip ederken, uzun ve sağlıklı yaşamak diyenlerin oranı yüzde 46,6, maddi refah diyenlerin oranı ise yüzde 44,4 oldu. Kaliteli uykuyu öncelik olarak görenlerin oranı yüzde 18,8.

SON ÜÇ YILDA SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİ ARTTI

Katılımcıların yüzde 58,6'sı son üç yılda sağlıklı beslenmenin hayatındaki öneminin arttığını belirtirken, yüzde 48,1'i stres yönetiminin, yüzde 45,9'u uyku kalitesinin önem kazandığını ifade ediyor. Zihinsel iyi oluş diyenlerin oranı yüzde 39,8, düzenli egzersiz diyenlerin oranı ise yüzde 33,1 olarak araştırmaya yansıyor.

Bu değişim, son bir yıldaki bireysel davranışlara da yansımış durumda. Araştırmaya göre katılımcıların son 12 ay içinde en çok yaptığı wellness odaklı uygulama yüzde 29,3 ile vitamin ve takviye kullanımı olduğu görülüyor. Bunu yüzde 25 ile uyku takibi, yüzde 19 ile psikolojik destek alma, yüzde 16,4 ile akıllı saat veya sağlık takip cihazı kullanımı ve yüzde 13,8 ile spor salonu üyeliği takip ediyor.

"Günümüzde bir kişinin başarılı veya yüksek statülü olduğuna dair güçlü göstergeler nelerdir?" sorusunda ilk sırayı yüzde 55,3 ile gelir seviyesi alıyor.

Ancak araştırmanın dikkat çeken sonucu, iş-yaşam dengesini koruyabilmenin yüzde 37,9, kendine zaman ayırabilmenin yüzde 35,6, sahip olunan evin yüzde 32,6 ve stresi yönetebilmenin yüzde 26,5 oranında başarı göstergesi olarak görülmesi.

SAĞLIKLI YAŞAM YENİ BİR STATÜ GÖSTERGESİ

Sağlıklı beslenmeye yapılan harcamaları yatırım olarak görenlerin oranı yüzde 73 ile ilk sırada yer alıyor. Psikolojik destek yüzde 45,9, check-up yüzde 34,2, spor salonu üyeliği yüzde 22,5, giyilebilir sağlık teknolojileri ise yüzde 17,1 oranında yatırım olarak değerlendiriliyor.

"Hangileri günümüzde statü göstergesi olarak görülebilir?" sorusuna alınan yanıtlarda ilk sıraya yüzde 52,6 ile sağlıklı beslenme yerleşiyor. Yüksek gelir yüzde 50 ile ikinci sırada gelirken, düzenli spor yapmak yüzde 33,6, fit bir bedene sahip olmak yüzde 31,9, lüks marka ürünler kullanmak ise yüzde 27,6 ile daha geride kalıyor.

DAHA KALİTELİ BİR HAYAT LÜKSTEN DAHA DEĞERLİ GÖRÜLÜYOR

"Daha yüksek yaşam kalitesini ne temsil eder?" sorusunda katılımcıların yarıya yakını (%49,5) "daha sağlıklı olmak" cevabını veriyor. Bunu yüzde 19,3 ile daha uzun ve kaliteli yaşamak, yüzde 18,3 ile daha az stresli yaşamak izliyor. Lüks ürünlere sahip olmayı yaşam kalitesi göstergesi olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 7,3, daha fazla boş zamana sahip olmayı tercih edenlerin oranı ise yüzde 3,7.

TOPLUMDA WELLNESS KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR

"Düzenli koşan ve maratonlara katılan bir kişi sağlıklı ve başarılı yaşam tarzının temsilcisidir" ifadesine katılımcıların yüzde 53,9'u (yüzde 41,4 katılıyorum, yüzde 12,6 kesinlikle katılıyorum) olumlu yaklaşıyor.

Benzer şekilde, "Eskiden statü daha çok sahip olunan ürünlerle gösteriliyordu, bugün ise kişinin sağlığı ve yaşam kalitesi daha önemli bir statü göstergesi haline geliyor." ifadesine katılanların oranı yüzde 61,5 (yüzde 37,7 katılıyorum, yüzde 23,8 kesinlikle katılıyorum) olarak araştırmaya yansıyor.