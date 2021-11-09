Araştırma: Gece 10 ile 11 arası yatmak kalbe iyi geliyor

09 Kasım 2021 Salı, 17:27

Birleşik Krallık'taki Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, çeşitli saat aralıklarında uykuya dalmanın kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını nasıl etkilediğini araştırdı.

Araştırmacılar, yaşları 43 ve 79 arasında değişen 88 bin katılımcıyı bileğe takılan bir cihaz aracılığıyla 7 gün boyunca izledi. Sonrasında bu katılımcıların uyku saatleri, kalp sağlığı verileriyle kıyaslandı.

Bulgular, 22:00 ve 23:00 arasında uyuyanlarda hastalık riskinin, bundan erken veya geç yatanlara kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi.

Buna göre 23:00 ve 00.00 arasında arasında uyumak, kalp hastalığı riskini bir saat öncesine göre yüzde 12 artırıyordu. 22:00'den önce uyuyanlarda ise bu risk yüzde 24 daha yüksekti.

GÖRÜLME RİSKİ YÜZDE 25 FAZLAYDI

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, araştırmada gece yarısı veya çok daha geç uyumanın daha da fazla risk barındırdığı görüldü. Bu geç saatlere kalanlarda kardiyovasküler hastalık görülme riski 22.00 ve 23.00 arasında yatanlara kıyasla yüzde 25 fazlaydı.

Hakemli bilimsel dergi European Heart Journal - Digital Health'te yayımlanan araştırmanın başyazarı Dr. David Plans, bulguları sirkadiyen ritimle ilişkilendirdi.

"Vücudun sirkadiyen ritim adı verilen, fiziksel ve zihinsel işleyişi düzenlemeye yardımcı olan 24 saatlik bir iç saati vardır" diyen Plans, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çalışmamızdan henüz nedensellik çıkaramadık. Ancak sonuçlar çok erken veya çok geç yatmanın vücut saatini bozma olasılığının daha yüksek olabileceğini ve kardiyovasküler sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

En riskli yatma zamanının gece yarısından sonraki saatler olduğunu hatırlatan Plans, "Bu zaman aralığı, bireylerin vücut saatini sıfırlayan sabah ışığını görme olasılığını azaltıyor olabilir" diye konuştu.

Araştırmacılar ayrıca kadınlarda uyku zamanı ve kalp hastalığı riski arasında daha güçlü bir ilişki tespit etti. Katılımcıların yüzde 58'ini oluşturan kadınlarda söz konusu zaman aralıklarında uyumanın kalp hastalığı riskini daha çok artırdığı görüldü.

Öte yandan araştırmacılar bu bulguların yanıltıcı olabileceğinin de altını çiziyor.

"Endokrin sistemin sirkadiyen ritimdeki bozulmaya verdiği tepkide cinsiyet farkı olabilir" diyen Dr. Plans, şöyle devam etti:

Ancak kadınlarda kardiyovasküler hastalık riski menopoz sonrası artar. Bu nedenle deneydeki katılımcıların yaş ortalamasının epey büyük olması kafa karıştırıcı bir faktör olabilir. Yani aslında kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark olmayabilir.