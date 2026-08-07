Araştırma ortaya koydu: Sokak kedileri, ev kedisi olmayı seviyor

Dışarıda yaşamaya alışkın kedilerin ev ortamına uyum sağlamasının güç olduğu yönündeki yaygın kanı, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bir araştırmayla yeniden tartışmaya açıldı.

Araştırma, kedilerin önemli bir bölümünün ev yaşamına kısa sürede alışabildiğini ortaya koydu.

The Independent’ta yer alan habere göre ülke genelinde yürütülen çalışmada, kedilerini dış ortamdan ev yaşamına geçiren 87 kedi sahibiyle anket yapıldı. Katılımcıların büyük bölümü, geçiş sürecinin düşündüklerinden daha kolay geçtiğini ve elde edilen sonucun harcanan çabaya değdiğini ifade etti.

YÜZDE 40'INDAN FAZLASI EV YAŞAMINA HEMEN UYUM SAĞLADI

Araştırmaya göre kedilerin yüzde 40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. Katılımcılar, kedilerin yüzde 8'inin birkaç gün içinde, yüzde 17'sinin ise birkaç hafta içerisinde yeni yaşam düzenine alıştığını bildirdi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, kedi sahiplerinin üçte ikisinden fazlasının evde yaşam sürecinin beklediklerinden daha kolay ilerlediğini aktardığını belirterek, bulguların kedilerin kapalı ortama uyum sağlayamayacağı yönündeki yaygın görüşü sorguladığını söyledi.

Araştırma, yaşın da uyum sürecinde belirleyici olduğunu ortaya koydu. İki yaşından önce ev ortamına alınan kedilerin yüzde 75'i birkaç gün içinde yeni yaşam düzenine alışırken, iki yaşın üzerindeki kedilerde bu oran yüzde 39'da kaldı.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların dış ortamdan ev yaşamına geçiş konusunda tereddüt yaşayan kedi sahipleri için önemli veriler sunduğunu belirtti.