Arctic Monkeys Türkiye yolcusu: Konser biletleri 1 dakika içinde tükendi
Dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye sahip olan Arctic Monkeys, Bulgaristan, Hırvatistan ve Çekya ile birlikte Türkiye'de de konsere çıkacak. Son olarak 8 yıl sonra Türkiye'de konser verecek olan Arctic Monkeys konser biletleri satışa çıktı, satışa çıktıktan kısa bir süre sonra da tükendi. Peki Arctic Monkeys konser biletleri ne kadar? İşte fiyatlar...
Son yılların en popüler rock gruplarından birisi olan Arctic Monkeys, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde 2022'de yeni bir albüm yayımlayacağını duyuran Arctic Monkeys, birkaç gün önce Türkiye ve Bulgarsitan'da konser vereceğini duyurmuştu. 9 ve 10 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirelecek olan konserin bilet fiyatları belli oldu.
İşte Arctic Monkeys konseri bilet fiyatları...
- Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 TL
- Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 TL
- Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 TL
- Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 TL
- Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 TL
KISA SÜREDE TÜKENDİ
Zorlu PSM'de gerçekleşecek Arctic Monkeys konserinin biletleri satışa çıktığı an bitti. Yaklaşık 1 dakika içinde her iki günün de biletleri tüm kategorilerde tükendi.
Biletlerinin tükenmesinin ardından yeni bir kategori daha eklendi. Yeni kategori "Genel Ayakta" adıyla 748 TL'den satışa sunuldu.
Londra merkezli bir bilet değişimi ve bilet satış şirketi olan Viagogo'da, Arctic Monkeys'in Türkiye konserinin bilet fiyatlarının paylaşılması sonucu kısa sürekli kargaşa yaşandı. Viagogo'ya göre bilet fiyatları 2 bin TL - 4 bin TL arasında oynuyordu.
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