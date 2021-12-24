Arda Turan’ın evindeki 'siyah tuvalet kağıdı' gündem oldu: '6 tanesi 400 TL'
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın evine ziyarete giden fenomen Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaşınca gündeme oturdu. Aslıhan Doğan, gelen tepkilerden sonra canlı yayına bağlanıp "Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorum" dedi. Turan'ın yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdının 6 tanesinin 400 TL olduğu iddia edildi.
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti. Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.
6 TANESİ 400 TL
Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu iddia edildi.
"YURT DIŞINDAN GETİRTTİM"
Yorumların ardından siyah tuvalet kağıdıyla ilgili TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.
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