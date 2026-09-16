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Arda Türkmen'i Michelin yıldızlı restoranda çıldırtan olay: Tabağından çıkana inanamadı

Arda Türkmen'i Michelin yıldızlı restoranda çıldırtan olay: Tabağından çıkana inanamadı

16.09.2026 22:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Arda Türkmen'i Michelin yıldızlı restoranda çıldırtan olay: Tabağından çıkana inanamadı

Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa’daki Michelin yıldızlı restoranda tabağında solucan fark etti. Türkmen’in şaşkınlık yaratan paylaşımında garsonun yanıtı da dikkat çekti.
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Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa’da gittiği Michelin yıldızlı restoranda beklemediği bir olayla karşılaştı. Sipariş ettiği yemeği yiyeceği sırada tabağında hareket eden solucanı fark eden Türkmen, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Garsonun verdiği yanıt ise olayın en dikkat çeken kısmı oldu.

ARDA TÜRKMEN’İN TABAĞINDAN SOLUCAN ÇIKTI

Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa’da bulunan bir Michelin yıldızlı restoranda yemek yedi. Akşam yemeği sırasında tabağını inceleyen Türkmen, yemeğin içerisinde hareket eden küçük bir solucan fark etti. Beklemediği manzarayla karşılaşan Türkmen, yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşarak restoran deneyimini gündeme taşıdı.

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“TABAĞIMDA OYNAYAN BU MİNİK SOLUCANA YORUMUNUZ NE?”

Arda Türkmen, sosyal medya paylaşımında yaşadığı olayı esprili bir dille anlattı. Ünlü şef, “Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?” ifadelerini kullandı. Türkmen ardından takipçilerine yaşanan durumla ilgili seçenekler sundu. Ünlü şefin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“a- Her mekanda olabilir

b- Proteindir canım ne olacak?

c- Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor

d- Skandal”

GARSONUN YANITI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Tabağındaki solucanı fark ettikten sonra garsonu çağırdığını anlatan Arda Türkmen, şefin de tabağı görmek istediğini söylediğini aktardı. Ancak Türkmen’e göre garsonun “Ah, bu yeşillikler...” şeklindeki yanıtı şaşkınlık yarattı.

RESTORANDAN İKRAM GELDİ

Yaşananların ardından restoranın kendilerine ekstra bir yemek ile çay ve kahve ikram etmek istediğini belirten Türkmen, asıl şaşkınlığını ise şefin tavrının yarattığını söyledi. Türkmen’in aktardığına göre şef mutfakta olmasına rağmen masaya gelerek yaşanan durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı veya özür dilemedi.

HESABIN TAMAMINI ÖDEDİLER

Arda Türkmen, yaşanan olaya rağmen kişi başı sabit menü ücretinin tamamının kendilerinden alındığını belirtti. Ünlü şef, restoranın yaklaşımına tepki göstererek, “Ben bu konularda anlayışlı bir tipimdir, beşer şaşar derim hep ama sorumluluğu da almak lazım. Bu seviyeye yakışmadı” ifadelerini kullandı.

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