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Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'
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Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

4.08.2026 13:37:00
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Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Ariana Grande'nin temsilcisi, şarkıcının önümüzdeki ay Eternal Sunshine turnesini tamamladıktan sonra halka açık çalışmalardan ve etkinliklerden geri çekileceğini duyurdu.

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

33 yaşındaki ABD'li şarkıcı ayrıca, Wicked'daki rol arkadaşı Jonathan Bailey ile birlikte rol alması planlanan Stephen Sondheim imzalı Sunday in the Park with George müzikalinin 2027 Londra uyarlamasından da çekildi.

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Temsilcisi People dergisine yaptığı açıklamada, "Ariana, Eternal Sunshine Turnesi'ni tamamladıktan sonra göz önünde olmaktan biraz uzaklaşacak" dedi.

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Temsilcisi, "bitmek bilmeyen, sürekli devam eden kamuoyu baskısını" gerekçe göstererek, Grande'nin "halka açık çalışmalara ve etkinliklere hak ettiği arayı" vermeden önce turneyi "hem sağlıklı hem de mutlu bir şekilde zirvede" bitirmeyi dört gözle beklediğini söyledi. 

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Grande'ye yakın bir kaynak, şarkıcının "her gece çok üst düzeyde, sağlıklı ve başarılı bir şekilde" performans sergilediğini belirterek, konserlerinin fiziksel olarak zorlayıcı olduğunu ve ciddi bir atletizm gerektirdiğini ifade etti.  

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Grande'nin dış görünüşü ve sağlığı, son yıllarda internette yaygın spekülasyonlara konu oluyordu. Bu baskı, son albümü Petal'ın ve ona eşlik eden tanıtım materyallerinin Cuma günü yayınlanmasının ardından daha da arttı.  

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Bir müzik videosunda Grande, seçmeler sırasında "yeterince iyi olmadığı", "çaresiz" olduğu ve görünüşünü değiştirmesi gerektiği gibi çelişkili eleştirilere maruz kalan bir sanatçıyı canlandırıyor. Karakter sonunda eleştirmenlerden bir elektrikli testere ile intikam alıyor.  

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Bu duyuru, hayranlarının sosyal medyada desteklerini ifade etmelerine yol açtı ve #WeLoveYouAriana etiketi trend olmaya başladı.

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Empire Street Productions, Grande'nin yakında çıkacak Barbican prodüksiyonundan ayrıldığını doğruladı ancak müzikalin devam edeceğini söyledi. 

Şirket, "Bunun kolay bir karar olmadığını biliyoruz ve bu kararı tamamen anlayışımız ve desteğimizle alıyor. Kendisine en iyisinden başka bir şey dilemiyoruz" açıklamasında bulundu.  

Pulitzer ödüllü müzikalde Grande'nin yerine kimin geçeceği henüz açıklanmadı.  

Ariana Grande inzivaya çekiliyor: 'Göz önünde olmaktan uzaklaşacak'

Grande'nin turnesi, Chicago'daki United Center'da vereceği üç konserle devam edecek ve ardından 15 Ağustos'ta başlayacak 10 gösteri için Londra'daki O2 Arena'ya geçecek. Turnenin 1 Eylül'de orada sona ermesi planlanıyor.  

İlgili Konular: #Temsilci #Turne #Ariana Grande

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