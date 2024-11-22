Arka Sokaklar'da dikkat çeken 'tarikat' mesajı: 'Torununla aynı yatağa mı paylaşıyorsun?'
19. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin bu haftaki bölümünün fragmanında tarikat ve cemaatler hedef alındı.
Kanal D'nin 2006 yılından bu yana devam eden Arka Sokaklar dizisinin bu haftaki bölümünde tarikat ve cemaatler hedef alındı.
Dizide tarikatçılara, "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?", "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" gibi soruların sorulduğu görüldü.
Fragmanın sonunda "Torununla aynı yatağa mı paylaşıyorsun?" sorusuna "Suç mu" yanıtını alan 'Mesut Komiser'in tarikat liderini darbettiği sahne dikkat çekti.
Etiketler: #Arka Sokaklar #fragman #Cemaat #Tarikat
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