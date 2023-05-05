Armut yerken hep yanlış tüketmişiz.. Asıl şifası çöpe gitmiş.. Sakın atmayın

Yayınlanma: 05.05.2023 - 00:24

Güncelleme: 05.05.2023 - 00:24

Daha çok kışın tüketilen armut yapısında bulunan antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlü tutar. Sindirim sistemini düzenler. Kalp sağlığına iyi gelir, kan akışını arttırır. Potasyum açısından zengin olmasından dolayı kalp sağlığına da iyi gelir. Armut sayısız faydalarıyla dikkat çeker. Ancak armut kabukları da çok faydalıymış.

Yapılan araştırmalara göre armut kabuğunun etli kısımlara oranla 3-4 kat daha fazla besleyici ve yararlı madde içerdiği ortaya çıkmıştır. Sindirime İyi Gelir: Kabuğunda bolca lif vardır. Armut kabuğunda bolca lif miktarı bulunmasından dolayı sindirime iyi geldiği bilinmektedir.



ARMUT KABUKLARINDAN ÇAY NASIL YAPILIR?

Ulusalpost'da yer alan bilgilere göre; Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren mide dostu meyvelerden biri de armuttur. Armut genelde kış aylarında tüketilmektedir. Elma kadar tercih edilmiyor olsa da armut çok faydalı bir meyvedir. Uzmanlara göre armudun kabukları da faydalı.

Elma kabukları gibi armut kabuklarını da değerlendirmek gerekiyor. Armut kabuğundan yapılan çay mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Kış hastalıklarına karşı da koruma sağlayan armut kabuğu en faydalı besinler arasında!

ÇÖP SANIP ATIYORDUK!

Armut kabuğunu bugüne dek çöp sanıp atıyorduk. Oysa ne büyük hata. Armut kabuğundan yapılan çay mucize faydalar sağlıyor.

Armut kabuğu çayı için; iki bardak su bir kaba konulur ve bir adet armudun kabuğu soyularak yaklaşık 10-15 dakika kadar yeterince kaynatılır. Tercihinize göre içerisine bir dilim limon, iki adette karanfil veya bir adet tarçın kabuğu da ekleyerek çayınızı lezzetlendirebilirsiniz.

