Fransız tiyatrosunun tanınan isimlerinden oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis, yaşadığı dayanılmaz kronik ağrılar nedeniyle Belçika'da ötanazi yaptırarak 43 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Arnaud Denis kimdir? Arnaud Denis hangi dizi ve filmlerde oynadı? Arnaud Denis neden öldü?

ARNAUD DENİS KİMDİR?

Arnaud Denis, 31 Mayıs 1983'te Paris'te doğdu. Fransız oyuncu, tiyatro yönetmeni ve dramaturg olarak tanındı. Tiyatro eğitiminde Jean-Laurent Cochet'nin derslerini takip etti ve daha sonra Paris Ulusal Dramatik Sanatlar Konservatuvarı'na girdi. Burada Dominique Valadié'nin sınıfında eğitim aldı ancak eğitimini bir yılın ardından tamamlamadan ayrıldı.

Denis, kariyerinin önemli bölümünü tiyatro sahnesinde geçirdi. 2003 yılında Les Compagnons de la Chimère adlı tiyatro topluluğunu kurdu ve yaklaşık 15 yıl boyunca topluluğun yönetimini üstlendi. Molière, Oscar Wilde ve Pierre Choderlos de Laclos gibi klasik yazarların eserleri üzerine çalışmalar yaptı.

Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla üç kez Molières Ödülleri'ne aday gösterildi. 2018'de Jean Moulin, évangile ile erkek tiyatro çıkış oyuncusu, 2020'de Marie des poules - Gouvernante chez George Sand ile özel tiyatro yönetmeni ve 2025'te Les Liaisons dangereuses ile özel tiyatro yönetmeni kategorilerinde adaylık elde etti.

ARNAUD DENİS HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Arnaud Denis'in sinema ve televizyon kariyeri, tiyatro çalışmalarına kıyasla daha sınırlı kaldı. Yer aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Arnaud Denis'in oynadığı filmler

Demi-tour (2002) – kısa film

Vivre ! (2009)

Yves Saint Laurent (2014)

Denis, Jalil Lespert'in yönettiği 2014 yapımı Yves Saint Laurent filminde rol aldı. Bu yapım, oyuncunun sinemadaki bilinen çalışmalarından biri oldu.

Arnaud Denis'in oynadığı diziler ve televizyon yapımları

Napoléon (2002)

Monsieur Max (2006)

Elles et moi (2007)

Candice Renoir (2015)

Oyuncunun televizyon çalışmalarına ilişkin oyuncu özgeçmişinde bu yapımlar yer alıyor. Candice Renoir dizisinin 4. sezonunda da rol aldı.

Arnaud Denis'in kariyerinin ağırlık noktası ise televizyon ve sinemadan çok tiyatro oldu. Les Femmes savantes, Les Fourberies de Scapin, Dom Juan, L'Importance d'être constant ve Les Liaisons dangereuses gibi eserlerde oyuncu veya yönetmen olarak görev aldı.

ARNAUD DENİS NEDEN ÖLDÜ?

Arnaud Denis, 22 Eylül 2026'da 43 yaşında Belçika'da ötanazi yoluyla hayatını kaybetti. Ölümü, avukatı Philippe Courtois tarafından AFP'ye doğrulandı.

Denis'in sağlık sorunları, Temmuz 2023'te geçirdiği kasık fıtığı ameliyatı sonrasında başladı. Operasyon sırasında polipropilen bir fıtık protezi yerleştirildi. Denis, operasyonun ardından şiddetli ağrılar ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Protez daha sonra Nisan 2024'te ABD'de çıkarıldı ancak sağlık durumunun düzelmediği aktarıldı.