İspanyol oyuncu Arón Piper, sosyal medya hesabından yaptığı bir hareketle dikkat çekti. “Elite” dizisindeki Ander Muñoz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Piper, oyuncu Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başladı. Peki, Arón Piper kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Arón Piper dizi ve filmleri
ARÓN PİPER KİMDİR?
Arón Piper, 29 Mart 1997'de Berlin'de dünyaya gelen Alman-İspanyol oyuncu ve şarkıcıdır. Özellikle Netflix'in gençlik dizisi Elite'te canlandırdığı Ander Muñoz karakteriyle uluslararası çapta tanındı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Piper, 2020'de “Sigo” adlı ilk single'ını yayımladı.
Piper'ın babası Alman, annesi İspanyol'dur. Ailesi o beş yaşındayken İspanya'ya taşındı ve Piper çocukluğunun önemli bölümünü İspanya'da geçirdi.
ARÓN PİPER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Arón Piper'ın öne çıkan dizi ve mini dizi projeleri şöyle:
Elite (2018-2021) – Ander Muñoz
Derecho a soñar (2019) – Luis Rojas
The Mess You Leave Behind / El desorden que dejas (2020) – Iago Nogueira
Elite Short Stories: Omar Ander Alexis (2021) – Ander Muñoz
The Silence / El silencio (2023) – Sergio Ciscar Polo
Centro médico (2016) – Rubén Santos
ARÓN PİPER FİLMLERİ
Piper'ın sinema kariyerindeki yapımlardan bazıları ise şunlar:
Maktub (2011) – Iñaki
15 Years and One Day / 15 años y un día (2013) – Jon
La corona partida (2016) – Fernando de Habsburgo
Los Rodríguez y el más allá (2019) – Jacobo
Érase una vez en Euskadi (2021) – Maserati
Kod: İmparator / Código Emperador (2022) – Fernando
Sayen (2023) – Antonio Torres
Fatum (2023) – Alejo
Kurye / The Courier (2024) – Iván
La tregua (2025) – Kaptan Reyes
Hugo 24 (2026) – Hugo