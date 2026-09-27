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Arón Piper kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Arón Piper dizi ve filmleri

Arón Piper kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Arón Piper dizi ve filmleri

27.09.2026 19:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Arón Piper kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Arón Piper dizi ve filmleri

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu ve “Elite” dizisinin yıldızı Arón Piper, Instagram’da oyuncu Hande Erçel’i takip etmeye başladı. Peki, Arón Piper kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Arón Piper dizi ve filmleri
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İspanyol oyuncu Arón Piper, sosyal medya hesabından yaptığı bir hareketle dikkat çekti. “Elite” dizisindeki Ander Muñoz karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Piper, oyuncu Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başladı. Peki, Arón Piper kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Arón Piper dizi ve filmleri

ARÓN PİPER KİMDİR?

Arón Piper, 29 Mart 1997'de Berlin'de dünyaya gelen Alman-İspanyol oyuncu ve şarkıcıdır. Özellikle Netflix'in gençlik dizisi Elite'te canlandırdığı Ander Muñoz karakteriyle uluslararası çapta tanındı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Piper, 2020'de “Sigo” adlı ilk single'ını yayımladı.

Piper'ın babası Alman, annesi İspanyol'dur. Ailesi o beş yaşındayken İspanya'ya taşındı ve Piper çocukluğunun önemli bölümünü İspanya'da geçirdi.

ARÓN PİPER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Arón Piper'ın öne çıkan dizi ve mini dizi projeleri şöyle:

Elite (2018-2021) – Ander Muñoz

Derecho a soñar (2019) – Luis Rojas

The Mess You Leave Behind / El desorden que dejas (2020) – Iago Nogueira

Elite Short Stories: Omar Ander Alexis (2021) – Ander Muñoz

The Silence / El silencio (2023) – Sergio Ciscar Polo

Centro médico (2016) – Rubén Santos

ARÓN PİPER FİLMLERİ

Piper'ın sinema kariyerindeki yapımlardan bazıları ise şunlar:

Maktub (2011) – Iñaki

15 Years and One Day / 15 años y un día (2013) – Jon

La corona partida (2016) – Fernando de Habsburgo

Los Rodríguez y el más allá (2019) – Jacobo

Érase una vez en Euskadi (2021) – Maserati

Kod: İmparator / Código Emperador (2022) – Fernando

Sayen (2023) – Antonio Torres

Fatum (2023) – Alejo

Kurye / The Courier (2024) – Iván

La tregua (2025) – Kaptan Reyes

Hugo 24 (2026) – Hugo

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