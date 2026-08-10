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Artan saç dökülmesine son: Kökleri güçlendiren 3 doğal yöntem

Artan saç dökülmesine son: Kökleri güçlendiren 3 doğal yöntem

10.08.2026 17:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Artan saç dökülmesine son: Kökleri güçlendiren 3 doğal yöntem

Yaz sonundan sonbahara geçişte yaşanan hormonal ve iklimsel değişimler, saçların zayıflayıp normalden fazla dökülmesine yol açabilir. Kimyasal şampuanlara başvurmadan, evdeki doğal bitkisel kürlerle saç köklerini besleyip dökülmeleri durdurmak mümkün. İşte güçlü ve sağlıklı saçlar için 3 etkili bakım adımı...
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Saç döngüsü mevsim geçişlerinden doğrudan etkilenir; özellikle yaz aylarının bıraktığı kuruluk ve sonbaharın serin havası saç tellerinin kökten kopmasına neden olabilir. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırmak ve köklere ihtiyaç duyduğu vitamini sağlamak için evde uygulayabileceğiniz pratik doğal formüller mevcuttur.

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1. ISIRGAN OTU VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Isırgan otu, içerdiği zengin mineraller sayesinde saç köklerini güçlendirirken; zeytinyağı saç tellerini kökten uca besleyerek kırılmaları önler.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otu tozu ile iki yemek kaşığı ılık zeytinyağı karıştırılarak saç diplerine masajla uygulanır. Bone altında 30 dakika bekletilip şampuanlanır.

Kökten uca beslenen, dökülmeye karşı direnci artan güçlü saç telleri elde edilir.

2. KARANFİL SUYU İLE KÖK UYARMA

Karanfil, antioksidan ve antiseptik özellikleri sayesinde saç derisindeki kan akışını hızlandırarak kıl köklerini uyandırır ve dökülmeyi yavaşlatır.

Uygulama Yolu: Bir çay bardağı kaynar suya bir tatlı kaşığı karanfil atılarak 15 dakika demlendirilir, süzülüp soğutulduktan sonra sprey şişesiyle saç diplerine sıkılarak durulanmaz.

Kan akışı hızlanmış saç derisi, uyarılmış kökler ve azalan dökülmeler sağlanır.

3. ALOE VERA VE ÇAY AĞACI YAĞI MASAJI

Saç derisinde biriken kalıntılar ve yağ dengesizliği dökülmeyi tetikleyebilir. Aloe vera ve çay ağacı yağı ikilisi saç derisini arındırarak sağlıklı bir zemin hazırlar.

Uygulama Yolu: İki yemek kaşığı saf aloe vera jeline 3 damla çay ağacı yağı damlatılarak saç diplerine hafif hareketlerle yedirilir, 20 dakika sonra ılık suyla yıkanır.

Rahatlamış bir saç derisi, dengelenmiş sebum ve sağlıklı uzayan saçlar ortaya çıkar.

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