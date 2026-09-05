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Artvin'de ezber bozan görüntü: Yaban keçisi ağacın tepesinde görüntülendi

Artvin'de ezber bozan görüntü: Yaban keçisi ağacın tepesinde görüntülendi

5.09.2026 10:41:00
Güncellenme:
İHA
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Artvin'de ezber bozan görüntü: Yaban keçisi ağacın tepesinde görüntülendi

Artvin’in zorlu coğrafyasında sarp kayalıkların usta tırmanıcısı olarak bilinen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesindeki sıra dışı görüntüleriyle dikkat çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüler, yaban hayatının doğadaki mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Artvin’in zorlu coğrafyasında bazen kayalıkların üzerinde, bazen sarp yamaçlarda görülen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesindeki görüntüsüyle dikkati çekti.

Artvin’de kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zorlu doğa şartlarındaki mücadelesini gözler önüne serdi. Sarp kayalıkların ve dik yamaçların usta tırmanıcısı olarak bilinen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesinde görüntülendi.

Ağacın dalları arasında çevik hareketlerle ilerleyen yaban keçisi, bir süre burada kaldıktan sonra aşağı inerek kayalıklara doğru yöneldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz. Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı" ifadeleriyle paylaştı.

Yaban keçisinin ağacın tepesindeki sıra dışı anları kameraya yansırken, görüntüler doğanın usta tırmanıcılarının yaşam mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

İlgili Konular: #dağ keçisi