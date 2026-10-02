33. TEB Tiyatro Ödülleri'nde Yaşar Kemal'in “Filler ve Karıncalar” oyunuyla Arzu Gamze Kılınç, En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu. Peki, Arzu Gamze Kılınç kimdir? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli?
ARZU GAMZE KILINÇ KİMDİR?
Arzu Gamze Kılınç, 31 Mart 1969 tarihinde Ankara’da doğdu.
Eğitim Hayatı
Arzu Gamze Kılınç, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu.
Oyunculuk Kariyeri
Arzu Gamze Kılınç, oyunculuk kariyerinde çeşitli televizyon, sinema ve internet yapımlarında rol aldı.
Televizyon Yapımları
1995: Çiçek Taksi – Selen
1997: Böyle mi Olacaktı – Banu
2002: Hızma – Iraz
2002: Çekirdek Aile – 1-3. bölüm
2003: Şıh Senem – 1. Kuma
2004: Perçem – Narinhan
2004: Büyük Yalan – Nalan, 1-3. bölüm
2005: Hırsız Polis – Nermin
2005: Ateşli Topraklar – Nazlı, mini dizi, 1-5. bölüm
2007: Duvar – Yasemin
2008: Kız Takımı
2010-2011: Gönülçelen – Saime, 1-56. bölüm
2011: Bir Çocuk Sevdim – Süreyya
2013-2014: İntikam – Şahika Arsoy
2016: Göç Zamanı – Sevgi, 1-15. bölüm
2016-2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Handan Özsoy Çakırbeyli, 20-60. bölüm
2017-2018: Siyah Beyaz Aşk – Yeter Aslan, 1-32. bölüm
2023: Kader Bağları – Nüzhet Sipahioğlu, 1-5. bölüm
Sinema Filmleri
2002: Sır Çocukları
2007: Hicran Sokağı – Hicran
İnternet Yapımları
2021: Öğrenci Evi – Mehtap, Exxen
Tiyatro Oyunları
Oyuncu Olarak:
1986: Ali Baba ve Kırk Haramiler
1986: Teneke
1988: İcraatın İçinden İnsan Manzaraları
1988: Ayının Fendi Avcıyı Yendi
1989: Sevimli Oyuncaklar
1995: Öykülerin Azizliği
1995: Gılgameş
1996: Alaaddin'in Sihirli Lambası
1996: Bir Kahramana Ağıt
1996: Nasreddin Hoca Bir Gün...
1997: Kubilay
1998: Asiye Nasıl Kurtulur?
1999: Uçlar
2000: Deli Dumrul
2004: Evet Evet
2004: Çok Bilen Çok Yanılır
2005: Nemrut
Yönetmen Olarak:
1994: Sevimli Oyuncaklar
1995: Kazım ile Havva
1996: Bir Şehnaz Oyun
1999: Özgürlük Oyunu
2001: Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı
2001: Montserrat
2012: Yanlışlıklar Komedisi
2019: Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!
Senaryo Yazarlığı
2006: Sıradan Bir Gün – Kısa film, SEN-DER (Senaryo Yazarları Derneği) İkincilik Ödülü
2006: Daha Neler – Dizi
2007: Yasak Elma – Dizi
2008: Zeliha'nın Gözleri – Dizi
2008: Kız Takımı – Dizi
2008: Kızlar Yurdu – Dizi