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Arzu Gamze Kılınç kimdir? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli?

Arzu Gamze Kılınç kimdir? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli?

2.10.2026 09:52:00
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Haber Merkezi
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Arzu Gamze Kılınç kimdir? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli?

33. TEB Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü, Yaşar Kemal'in “Filler ve Karıncalar” oyunuyla Arzu Gamze Kılınç'a verildi. Peki, Arzu Gamze Kılınç kimdir? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli?

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33. TEB Tiyatro Ödülleri'nde Yaşar Kemal'in “Filler ve Karıncalar” oyunuyla Arzu Gamze Kılınç, En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu. Peki, Arzu Gamze Kılınç kimdir? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli?

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ARZU GAMZE KILINÇ KİMDİR?

Arzu Gamze Kılınç, 31 Mart 1969 tarihinde Ankara’da doğdu.

Eğitim Hayatı

Arzu Gamze Kılınç, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu.

Oyunculuk Kariyeri

Arzu Gamze Kılınç, oyunculuk kariyerinde çeşitli televizyon, sinema ve internet yapımlarında rol aldı.

Televizyon Yapımları

1995: Çiçek Taksi – Selen

1997: Böyle mi Olacaktı – Banu

2002: Hızma – Iraz

2002: Çekirdek Aile – 1-3. bölüm

2003: Şıh Senem – 1. Kuma

2004: Perçem – Narinhan

2004: Büyük Yalan – Nalan, 1-3. bölüm

2005: Hırsız Polis – Nermin

2005: Ateşli Topraklar – Nazlı, mini dizi, 1-5. bölüm

2007: Duvar – Yasemin

2008: Kız Takımı

2010-2011: Gönülçelen – Saime, 1-56. bölüm

2011: Bir Çocuk Sevdim – Süreyya

2013-2014: İntikam – Şahika Arsoy

2016: Göç Zamanı – Sevgi, 1-15. bölüm

2016-2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Handan Özsoy Çakırbeyli, 20-60. bölüm

2017-2018: Siyah Beyaz Aşk – Yeter Aslan, 1-32. bölüm

2023: Kader Bağları – Nüzhet Sipahioğlu, 1-5. bölüm

Sinema Filmleri

2002: Sır Çocukları

2007: Hicran Sokağı – Hicran

İnternet Yapımları

2021: Öğrenci Evi – Mehtap, Exxen

Tiyatro Oyunları

Oyuncu Olarak:

1986: Ali Baba ve Kırk Haramiler

1986: Teneke

1988: İcraatın İçinden İnsan Manzaraları

1988: Ayının Fendi Avcıyı Yendi

1989: Sevimli Oyuncaklar

1995: Öykülerin Azizliği

1995: Gılgameş

1996: Alaaddin'in Sihirli Lambası

1996: Bir Kahramana Ağıt

1996: Nasreddin Hoca Bir Gün...

1997: Kubilay

1998: Asiye Nasıl Kurtulur?

1999: Uçlar

2000: Deli Dumrul

2004: Evet Evet

2004: Çok Bilen Çok Yanılır

2005: Nemrut

Yönetmen Olarak:

1994: Sevimli Oyuncaklar

1995: Kazım ile Havva

1996: Bir Şehnaz Oyun

1999: Özgürlük Oyunu

2001: Yıldızcı Kral ile Akıllı Soytarı

2001: Montserrat

2012: Yanlışlıklar Komedisi

2019: Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!

Senaryo Yazarlığı

2006: Sıradan Bir Gün – Kısa film, SEN-DER (Senaryo Yazarları Derneği) İkincilik Ödülü

2006: Daha Neler – Dizi

2007: Yasak Elma – Dizi

2008: Zeliha'nın Gözleri – Dizi

2008: Kız Takımı – Dizi

2008: Kızlar Yurdu – Dizi

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