Arzum Onan'dan açıklama: Mehmet Aslantuğ ile boşanıyoruz

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmişti. Konu ile sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:25
Arzum Onan'dan açıklama: Mehmet Aslantuğ ile boşanıyoruz
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Oyuncu Arzum Onan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla milletvekili adayı eşi Mehmet Aslantuğ'dan 'psikolojik şiddet' gördüğü ve aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Onan, boşanma iddiaları ve Aslantuğ'un kendisine 'psikolojik şiddet' uyguladığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Arzum Onan, eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklarını açıklayarak "Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik" dedi.

Onan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Net söylüyorum. Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet’i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım.

"BOŞANMAYI TALEP EDEN MEHMET OLDU"

'30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez' dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim. Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.

29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle…"

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliklerinden Can adında bir oğulları var.


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