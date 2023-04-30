Arzum Onan'dan Mehmet Aslantuğ ile boşanıyor iddialarına yanıt

Yayınlanma: 30.04.2023 - 10:54

Güncelleme: 30.04.2023 - 10:54

27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve Onan’ın aralık ayında Caddebostan’da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk’e yerleştiği iddia edildi.

Aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı iddia edilen Arzum Onan, “psikolojik şiddet” gördüğü ve eşinden boşanacağı haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DEDİKODULARA MALZEME OLMAYI ASLA HAKETMEZ"

Eşi Mehmet Aslantuğ ile deniz kenarında çekildiği bir kareyi paylaşan Onan, şu notu düştü:

“30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet”, her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı / yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez.”

Aslantuğ ise Onan'ın paylaşımına şu yanıtı verdi:

"Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım."

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliklerinden Can adında bir oğulları var.