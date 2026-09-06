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Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı
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Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı

6.09.2026 13:08:00
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İHA
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Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotların çektiği İstanbul fotoğrafları paylaşıldı. Megakentin gece ve gündüz görüntülerinde İstanbul Boğazı ile İstanbul Havalimanı dikkati çekti.

Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotların objektifinden İstanbul’un uzaydan görünümü paylaşıldı.

Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı

ISS’nin sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğraflarda İstanbul’un hem gece hem de gündüz saatlerinde uzaydan çekilmiş görüntüleri yer aldı.

Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı

İSTANBUL BOĞAZI UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı belirgin şekilde görülürken, İstanbul Havalimanı da karelerde yer aldı. Kentin yerleşim alanları ve coğrafi yapısı, yüzlerce kilometre yükseklikten çekilen fotoğraflara yansıdı.

Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı

FARKLI YILLARDAN İSTANBUL KARELERİ PAYLAŞILDI

Paylaşımda İstanbul’un farklı tarihlerde çekilmiş arşiv görüntülerine de yer verildi. Fotoğraflar arasında 2012, 2023 ve 2025 yıllarında astronotlar tarafından çekilen İstanbul görüntüleri bulunuyor.

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