Astronotların gözünden İstanbul: Uzaydan çekilen fotoğraflar paylaşıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotların objektifinden İstanbul’un uzaydan görünümü paylaşıldı.

ISS’nin sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğraflarda İstanbul’un hem gece hem de gündüz saatlerinde uzaydan çekilmiş görüntüleri yer aldı.

İSTANBUL BOĞAZI UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ Fotoğraflarda Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı belirgin şekilde görülürken, İstanbul Havalimanı da karelerde yer aldı. Kentin yerleşim alanları ve coğrafi yapısı, yüzlerce kilometre yükseklikten çekilen fotoğraflara yansıdı.