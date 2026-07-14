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Aşure ayı bitti mi? 2026 Aşure ayı ne zaman bitiyor?

Aşure ayı bitti mi? 2026 Aşure ayı ne zaman bitiyor?

14.07.2026 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Aşure ayı bitti mi? 2026 Aşure ayı ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayında son günlere girildi. Peki, Aşure ayı bitti mi? 2026 Aşure ayı ne zaman bitiyor?

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İslam geleneğinde çok önemli tarihi olayların vuku bulduğu ve paylaşılan tatlıların komşularla buluştuğu Muharrem ayının en özel günü olan Aşure Günü'nün takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Peki, Aşure ayı bitti mi? 2026  Aşure ayı  ne zaman bitiyor? 

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayı, 16 Haziran Salı günü başladı. Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günü olan 25 Haziran Perşembe günü idrak edildi.

25 Haziran gününden itibaren başlayan aşure ikramları, Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar, yani yaklaşık üç hafta boyunca devam ediyor.

Bu takvime göre aşure ayı bugün sona eriyor. 15 Temmuz'da Safer ayı başlıyor.

İlgili Konular: #Muharrem Ayı #Aşure Günü

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