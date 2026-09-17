Atlantik'te kasırga bekleyişi uzadı: Son 60 yılın en uzun sessizliği yaşanıyor

Atlantik Okyanusu'nda 1 Haziran'da başlayan kasırga sezonunda şimdiye kadar hiçbir kasırganın oluşmaması dikkat çekiyor. Normal şartlarda bu dönemde kasırga hareketliliğinin artması beklenirken, 2026 yılında Atlantik'teki sessizlik uzamaya devam ediyor.

60 YILIN EN UZUN KASIRGASIZ DÖNEMİ

Uzayan sessizlik, 1966'dan bu yana Atlantik'te görülen en uzun kasırgasız dönem olarak kayıtlara geçti. Kasırga sezonunun önemli bir bölümünün geride kalmasına rağmen henüz bir kasırganın oluşmaması, bu yılı geçmiş dönemlerden ayıran sıra dışı bir tablo ortaya koyuyor.

EL NİÑO KASIRGA OLUŞUMUNU ETKİLİYOR

Atlantik'teki sessizliğin nedenleri arasında Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle ortaya çıkan El Niño koşulları bulunuyor. Bu durum, Atlantik'te kasırgaların gelişimini zorlaştıran güçlü rüzgarların oluşmasına neden olabiliyor.

SAHRA'DAN GELEN KURU HAVA ETKİLİ OLUYOR

Kasırgaların güçlenmesi için nemli hava önemli bir rol oynuyor. Afrika'daki Sahra Çölü'nden Atlantik'e taşınan tozla birlikte görülen kuru hava ise tropikal sistemlerin ihtiyaç duyduğu nemin azalmasına yol açıyor. Bu durum, oluşan sistemlerin güçlenmesini zorlaştırabiliyor.

ATMOSFERDEKİ KOŞULLAR DA DEĞİŞTİ

Atlantik'teki atmosfer koşullarının daha kararlı hale gelmesi de kasırga oluşumunu etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Havanın yükselmesini ve dikey hareketlerini zorlaştıran bu durum, tropikal sistemlerin gelişerek kasırgaya dönüşmesini güçleştirebiliyor.

KASIRGA SEZONU HENÜZ SONA ERMEDİ

ABD'de kasırga sezonu 1 Haziran ile 30 Kasım arasındaki dönemi kapsıyor. Bu nedenle Atlantik'teki sessizlik henüz sezonun tamamının kasırgasız geçeceği anlamına gelmiyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde atmosfer ve deniz koşullarının değişmesiyle kasırga oluşma ihtimali bulunuyor.

GEÇMİŞTE KASIRGASIZ SEZONLAR DA YAŞANDI

Atlantik'te kayıtların tutulduğu son 175 yıllık dönemde kasırga görülmeden tamamlanan iki sezon bulunuyor. 1907 ve 1914 yıllarında Atlantik kasırga sezonunda hiçbir kasırga meydana gelmemişti.