Türk pop müzik sanatçısı Attila Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini söyledi. Peki, Attila Atasoy kimdir? Attila Atasoy kaç yaşında, nereli? Attila Atasoy emekli mi oldu?

ATTİLA ATASOY KİMDİR?

Attila Atasoy, 10 Aralık 1953 yılında Muğla'da dünyaya geldi. Çocukluğu Marmaris ve Antalya'da, ilk gençlik yılları Ankara'da geçti. Müzik eğitimi almaya daha beş yaşlarında mandolin ile başladı ve ilkokulda Ses ve Oyun Gücü Yarışması'nda birinci olup "Çoban" adlı müzikalde başrol oynamasıyla ağırlık kazandı. Öğrenimi süresince de tiyatro, müzikal, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk dansları, bale, modern dans çalışmalarında bulundu. Bu arada birçok enstrüman denedikten sonra gitarda karar kıldı ve gitar ile birlikte de beste çalışmalarına başladı.

ATTİLA ATASOY'UN HAYATI VE KARİYERİ

Atasoy, 1971 yılında Hıncal Uluç'un sunduğu "Bil Bul" adlı yarışma programında ilk kez kamera ile tanışan Atasoy, 1972'de Yavuz Gökmen'in prodüktörlüğündeki müzik-eğlence programıyla besteci-şarkıcı olarak lanse edildi. Ankara Radyo ve Televizyonu ile başlayan birçok toplu ve solo programlarda, kendi bestelerinin yanı sıra Halk Müziği modernizasyonları ve Türk Sanat Müziği orkestrasyon denemelerini sergiledi. Bu arada Selim Atakan, Pepe Cursi, Şerif Yüzbaşıoğlu, Mehmet Erenler, Erol Sayan, Melahat Pars ve Hasan Cihat Örter ile çalıştı.

"Anam / Cüce" isimli ilk plağını 1974 yılında doldurdu. Türkiye onu asıl 1975 Eurovision Türkiye elemelerinde ikinci olduğu "Dilenci" şarkısıyla tanıdı. O yıl Hey dergisi'nin Ümit Veren Şarkıcı ödülünü aldı.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da (Tunus, Bulgaristan ve İsveç'te) ödüller kazandı. 6 Haziran 1982 Bulgaristan 'ın Slanchev Briag kasabasında yapılan 18. Altın Orfe Müzik Festivali'nde, "Fırtına" ve "Like Bird" adlı parçalarla Türkiye'yi temsil eden Attila Atasoy iki özel ödül aldı. 1987'de "Farzet ki Ben Seni Hiç Tanımadım" şarkısı ile kendini tekrar hatırlattı. 1989'da Erdal Çelik'in yorumladığı söz ve müziği kendisine ait olan "Yaz Yağmuru" adlı bestesi Altın Güvercin Yarışması 3.lüğü aldı.

ATTİLA ATASOY'UN MÜZİK HAYATI

Albümler

1978: Bir Gün Beni Ararsan

1981: Avare

1984: Sanadır Bütün Şarkılarım

1987: Farzet ki Ben Seni Hiç Tanımadım

1989: Rüyalar Ve Anılar (İmkansız)

1991: Gizli Çiçek

1994: Atilla Atasoy 94

1996: Ayrılık Sevdaya Dahil (maxi single)

2002: Biraz

2007: Düş Gezginleri

2008: Çek Anam Çek Çek Orman İçine (Söz, müzik Buzuki Erol, single)

2008: Türküler (Hasan Cihat Örter - Ork. Aranjman ve Demo çalışmaları )

2011: Orda Mısın?

2013: Atasoy'dan Koyutürk Tangoları

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