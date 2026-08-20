Balık sezonunun açılmasına kısa süre kala balıkçılar ve yurttaşlar “Av yasağı ne zaman bitiyor?”, “2026 balık sezonu ne zaman açılıyor?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Av yasağı ne zaman bitiyor? 2026 Balık sezonu ne zaman açılıyor?

AV YASAKLARI NE ZAMAN KALKIYOR?

Türkiye’de denizlerde ticari balıkçılık sezonu, yürürlükteki su ürünleri düzenlemeleri çerçevesinde 1 Eylül’de yeniden başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2028 dönemini kapsıyor ve avcılığa ilişkin kuralların 1 Eylül’de yürürlüğe girmesini öngörüyor.

Buna göre 2026-2027 balıkçılık av sezonunun genel açılış tarihi 1 Eylül 2026 olacak. Sezonun başlamasıyla birlikte tekneler yeniden denize açılacak; ancak bu tarih, tüm türler için sınırsız ve kuralsız avcılık yapılabileceği anlamına gelmiyor. Türlere, av araçlarına, bölgelere ve avcılığın ticari ya da amatör olmasına göre farklı boy, dönem, kota ve alan kısıtlamaları uygulanabiliyor.

Bakanlık, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla bazı türlerde toplam avlanabilir miktar belirledi. Hamsi, mavi yüzgeçli orkinos, deniz patlıcanı, beyaz kum midyesi, yılan balığı, tıbbi sülük ve inci kefali bu kapsamda düzenlenen türler arasında yer alıyor. Bu nedenle tüketicilerin balık alırken yasal boyda, kayıtlı ve denetimli satış noktalarından alışveriş yapması önem taşıyor.

BALIK SEZONU BAŞLAYINCA BALIK FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte av miktarının artması, bazı türlerde arzın yükselmesine ve buna bağlı olarak fiyatların düşmesine katkı sağlayabilir. Ancak balık fiyatlarını yalnızca av sezonunun açılması belirlemiyor.

Hava koşulları, denizlerdeki balık miktarı, avlanma bölgeleri, yakıt maliyetleri, nakliye giderleri ve talep de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.