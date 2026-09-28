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Ayakkabılardaki inatçı kokuları ve nemi kökten yok etmenin 3 doğal yolu

Ayakkabılardaki inatçı kokuları ve nemi kökten yok etmenin 3 doğal yolu

28.09.2026 20:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ayakkabılardaki inatçı kokuları ve nemi kökten yok etmenin 3 doğal yolu

Gün boyu kapalı kalan ayakkabılarda oluşan ter ve nem, zamanla rahatsız edici kokulara yol açabilir. Kimyasal spreyler yerine evdeki doğal malzemelerle ayakkabılarınızı ilk günkü ferahlığına kavuşturmak mümkün. İşte ayakkabı kokusunu bitiren 3 etkili yöntem...
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Ayakkabıların içinde biriken nem ve bakteri üretimi, özellikle kapalı modellerde kaçınılmaz bir koku sorununa neden olur. Geçici parfümlü spreyler sorunu çözmek yerine kokunun daha da ağırlaşmasına yol açabilirken, doğal emiciler kokuyu kaynağında yok eder.

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1. Karbonat ve Esansiyel Yağ Dolgulu Kese

Karbonat, havadaki ve kumaştaki tüm kötü kokuları bir sünger gibi içine hapseden en güçlü doğal koku gidericidir.

Uygulama Yolu: Eski bir çorap veya küçük bir kumaş kesenin içine yarım çay bardağı karbonat ile 5 damla lavanta veya çay ağacı yağı damlatılarak karıştırılır; akşamdan ayakkabıların içine yerleştirilip sabaha kadar bekletilir.

2. Kuru Siyah Çay Poşeti ile Nem ve Koku Hapsi

Siyah çayın içerisindeki tanen asidi, ayakkabı içindeki kötü kokuya neden olan bakterilerin üremesini durdurur.

Uygulama Yolu: Kullanılmamış iki adet kuru siyah çay poşeti doğrudan ayakkabıların burun kısımlarına yerleştirilerek gece boyunca bekletilir.

3. Beyaz Sirke ve Su Çözeltisiyle İç Yüzey Dezenfeksiyonu

Sirkenin asidik yapısı, inatçı kokuların kaynağı olan mikroorganizmaları kimyasal kalıntı bırakmadan temizler.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda su ve beyaz sirke bir sprey şişesinde karıştırılarak ayakkabının iç tabanına hafifçe püskürtülür ve havadar bir yerde tamamen kurumaya bırakılır.

İlgili Konular: #Temizlik #ayakkabı #ayak kokusu

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