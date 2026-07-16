Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Aybüke Albere da gözaltına alındı. Peki, Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında, nereli? Aybüke Albere neden gözaltına alındı?

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere, 25 Nisan 1990'da İzmir'de doğmuş bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Lise yıllarında kendi grubuyla müzik yapmaya başlayarak 14 yaşından itibaren müzisyen olma hayalini kurmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olmuştur. ​

AYBÜKE ALBERE'NİN MÜZİK KARİYERİ

Müzik kariyerine adım atmak amacıyla İstanbul'a taşınan Albere, bir süre Murat Boz'a vokalistlik yapmış ve çeşitli mekanlarda sahne almıştır. 2014 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katılarak Ajda Pekkan'ın "Yaz Yaz Yaz" şarkısını seslendirmiş, ancak jüri üyelerinden kimseyi döndürememiştir.

İlk single çalışması "Ne Diyorsan"ı Bon Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerle buluşturan Albere, ardından "Öpücem", "Korkmam Ben" ve "Yak" gibi şarkılarla müzik kariyerine devam etmiştir. "Yak" adlı şarkısı, Edis ve Serhat Şensesli tarafından yazılmıştır. ​

AYBÜKE ALBERE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplum kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıkları ya da yer temin ettikleri yönünde makul şüpheyi destekleyen deliller bulunduğu iddia edildi.

Başsavcılık, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin uygulanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı.