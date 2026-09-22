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Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...
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Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

22.09.2026 10:13:00
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Haber Merkezi
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Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

Satın aldığınız bir hizmet vaat edildiği gibi sunulmadığında, eksik yapıldığında veya kusurlu olduğunda yasal olarak yapılması gerekenler merak ediliyor. Peki, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı hizmet ve tüketicinin seçimlik hakları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

AYIPLI HİZMET TAM OLARAK NEDİR?

6502 sayılı Kanun'a göre ayıplı hizmet; sözleşmede belirlenen süre içinde başlamayan, taraflarca kararlaştırılmış olan amaçlı kullanımına uygun olmayan veya objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımayan hizmetler olarak tanımlanır. Hizmet sağlayıcının usulüne uygun veya eksik ifa ettiği her türlü kusurlu işçilik bu kapsamdadır.

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

EN SIK KARŞILAŞILAN AYIPLI HİZMET ÖRNEKLERİ

Hayatın her alanında karşımıza çıkabilen ayıplı hizmetler çoğunlukla şu sektörlerde yoğunlaşır: Eksik veya hatalı yapılan ev tadilat/boya işleri, beklentileri karşılamayan ve vaat edilen özellikleri taşımayan otel/tatil turları, zamanında teslim edilmeyen kargo/nakliye hizmetleri, aracı yanlış veya kusurlu tamir eden oto servisleri ve eksik verilen özel ders/kurs hizmetleri.

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

TÜKETİCİNİN KANUNİ SEÇİMLİK HAKLARI NELERDİR?

Alınan hizmetin ayıplı çıkması durumunda tüketici tek bir seçeneğe mahkum değildir. Kanun, tüketiciye dilediği bir hakkı seçme imkanı tanır. Bu haklar; hizmetin yeniden görülmesi, ayıbın ücretsiz giderilmesi, bedel indirimi veya sözleşmeden dönerek ödenen ücretin iadesi olmak üzere dört ana grupta toplanır.

 

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

HİZMETİN YENİDEN GÖRÜLMESİ VEYA ÜCRETSİZ ONARIM TALEP ETME

Kusurlu veya eksik yapılan bir işin, sağlayıcı tarafından hiçbir ek ücret talep edilmeden baştan yapılması (yeniden görülmesi) veya hatalı kısmın düzeltilmesi (ücretsiz onarım) ilk talep edilen yollardandır. Sağlayıcı, tüketicinin bu talebini aşırı bir masraf gerektirmediği sürece yerine getirmek zorundadır.

 

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

BEDEL İNDİRİMİ VEYA SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI

Eğer hizmetin tamamen baştan görülmesi mümkün değilse ya da tüketici için mantıklı bir seçenek olmaktan çıktıysa, ayıbın oranına göre ödenen ücretten bedel indirimi istenebilir. Kusur çok büyükse ve hizmetten hiç yararlanılamamışsa, sözleşmeden dönülerek ödenen tüm paranın faiziyle iadesi talep edilebilir.

 

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETME HAKKI

Ayıplı hizmet sadece ödenen paranın boşa gitmesine değil, aynı zamanda ek zararlara da yol açabilir. Örneğin hatalı tesisat işi nedeniyle ev eşyalarının zarar görmesi durumunda, seçimlik hakların yanı sıra doğrudan sağlayıcıdan maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı da saklıdır.

 

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (2026 LİMİTİ)

Sağlayıcı firma zararınızı karşılamaya yanaşmazsa yasal yollara başvurabilirsiniz. 2026 yılı için belirlenen parasal sınır doğrultusunda, değeri 186.000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapmak zorunludur. Başvurular fiziki olarak kaymakamlıklarca ya da e-Devlet üzerinden TÜBİS aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.

 

Ayıplı hizmet nedir? Eksik veya kötü hizmette tüketicinin hakları ve başvuru rehberi...

ZAMANAŞIMI SÜRELERİNE DİKKAT!

Hak kaybı yaşamamak için süreleri takip etmek hayati önem taşır. Kanunda aksine bir hüküm yokva, ayıplı hizmetlerden doğan sorumluluklar hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak hizmetin ayıbı gizli bir şekilde yapılmışsa ve dürüstlük kuralına aykırı olarak gizlendiyse bu zamanaşımı süreleri uygulanmaz.

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