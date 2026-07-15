Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Peki, Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, babası kim?

AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?

Ayşe Nazlı Yumlu, sanatçı Nilüfer ve geçtiğimiz ay vefat eden Reha Muhtar'ın evlat edindiği kızıdır. 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Nazlı Yumlu, doğumundan yalnızca dört ay sonra Nilüfer tarafından yasal süreçler tamamlanarak evlat edinilmiştir.

AYŞE NAZLI YUMLU BABASI KİM?

Ayşe Nazlı Yumlu’nun biyolojik babası hakkında kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

AYŞE NAZLI YUMLU'NUN EŞİ KİM?

Ünlü şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile 14 Temmuz 2026’da Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi. Batuhan Yağlıoğlu, profesyonel yaşamında dijital pazarlama ve sosyal medya alanlarında çalışmaktadır.