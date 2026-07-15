Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, babası kim?

Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, babası kim?

15.07.2026 11:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, babası kim?

Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi. Peki, Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, babası kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu Batuhan Yağlıoğlu ile hayatını birleştirdi. Peki, Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, babası kim?

AYŞE NAZLI YUMLU KİMDİR?

Ayşe Nazlı Yumlu, sanatçı Nilüfer ve geçtiğimiz ay vefat eden Reha Muhtar'ın  evlat edindiği kızıdır. 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Nazlı Yumlu, doğumundan yalnızca dört ay sonra Nilüfer tarafından yasal süreçler tamamlanarak evlat edinilmiştir.

AYŞE NAZLI YUMLU BABASI KİM?

Ayşe Nazlı Yumlu’nun biyolojik babası hakkında kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

AYŞE NAZLI YUMLU'NUN EŞİ KİM?

Ünlü şarkıcı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile 14 Temmuz 2026’da Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi. Batuhan Yağlıoğlu, profesyonel yaşamında dijital pazarlama ve sosyal medya alanlarında çalışmaktadır.

İlgili Konular: #Nilüfer #Reha Muhtar #Ayşe Nazlı Yumlu

İlgili Haberler

Nihat Kahveci kimdir? Nihat Kahveci neden gözaltına alındı?
Nihat Kahveci kimdir? Nihat Kahveci neden gözaltına alındı? Eski millî futbolcu Nihat Kahveci'nin yaşamı araştırılıyor. Nihat Kahveci'nin neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Nihat Kahveci kimdir? Nihat Kahveci neden gözaltına alındı?
Fulya Sever kimdir? Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Fulya Sever kimdir? Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever kaç yaşında, ne iş yapıyor? Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Fulya Sever kimdir? Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever kaç yaşında, ne iş yapıyor?