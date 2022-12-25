Aysu Keskin kimdir, nereli? Aysu Keskin 2023'e mi katılacak?
Survivor 2023'te yarışacak yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Basketbolcu Aysu Keskin kimdir, nereli? Aysu Keskin Survivor 2023'e mi katılacak?
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan isimlere bir yenisini daha ekledi. Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak isimlerden biri de basketbolcu Aysu Keskin oldu.
AYSU KESKİN KİMDİR?
Saadet Aysu Keskin 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Saadet Aysu Keskin 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Genç milli basketbol takımında forma giydi. 177 boyundaki Aysu Keskin 1 numaralı pozisyonda oynuyor. Son olarak Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin bugüne kadar; TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.
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