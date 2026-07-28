Aytunç Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Aytunç Erkin nerede çalışıyor?

Aytunç Erkin, televizyon ekranlarındaki yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Aytunç Erkin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve meslek hayatını hangi medya kuruluşunda sürdürüyor?

AYTUNÇ ERKİN KİMDİR?

Aytunç Erkin, 1975 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini Sakarya Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyerine 1997 yılında Aydınlık dergisinde başlayan Erkin, meslek hayatı boyunca birçok gazete ve medya kuruluşunda görev aldı. Sözcü gazetesinde editör olarak çalışan Erkin, aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020 yılında, Tümamiral Cihat Yaycı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan istifasına giden süreçte gündeme getirdiği "FETÖ kumpası" iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Politika ve güncel gelişmelere ilişkin kaleme aldığı kitaplarla da tanınan Aytunç Erkin, gazetecilik çalışmalarının yanı sıra televizyon programlarında yorumculuk yapmayı sürdürdü.

GAZETECİ AYTUNÇ ERKİN NEREDE ÇALIŞIYOR?

Gazeteci Aytunç Erkin, köşe yazılarını Nefes Gazetesi'nde kaleme almaktadır.

AYTUNÇ ERKİN KİTAPLARI

2016 - FETÖ'nün Şifreleri/Başmuavini

2017 - K@Rdan Adam & AKP Eski Milletvekili Emin Şirin Anlatıyor

2015 - Sarı-Lacivert Öfkeli Adam: Aziz Yıldırım

2020 - Dayının CasuslarıTSK - MİT - Emniyet - Yargı