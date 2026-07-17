Türk medya dünyasının önemli isimlerinden biri olan Aziz Üstel, 80 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Aziz Üstel kimdir? Aziz Üstel kaç yaşında, nereli? Aziz Üstel neden öldü?

AZİZ ÜSTEL KİMDİR?

Aziz Üstel, Osmanlı hariciyecisi Aziz Bey'in oğlu, Barselona doğumlu, Galatasaray Lisesi mezunu mühendis Sabih Bey ile Arnavut kökenli, doktor Sezai Çomo'nun kızı, İşkodra doğumlu, Robert Kolej mezunu Yeta Hanım'ın oğlu olarak 1948'de dünyaya geldi. Nazlı Ilıcak ve Ömer Çavuşoğlu'nun babası Muammer Çavuşoğlu, Aziz Üstel'in annesi Yeta Çomo Sılay'ın dayısıdır. Anne ve babası, Aziz Üstel yedi yaşındayken boşanırlar. Annesi ile babasının boşanmalarından sonra çok kısa bir süre annesinin evinde yaşar, daha sonra babasıyla Amerika'ya gider. Amerika'da üvey anne elinde büyür. Üniversite tahsilini Kaliforniya Üniversitesi'nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler alanlarında tamamladı.

AZİZ ÜSTEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Üstel, askerlik için Türkiye'ye döndü ve sonrasında iki arkadaşıyla tercüme bürosu kurdu, Anthony Burgess'in Otomatik Portakal adlı eserini Türkçeye çevirdi. 50'ye yakın kitabın çevirisini yaptı. Tercüman Gazetesi'nde Yan Yayınlar Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra Günaydın Gazetesinde çalıştı. 1974 yılında TRT dizileri çevirmenliği vasıtasıyla televizyonculuk ile tanıştı. TRTde yayınlanan Kaçak, Uzay Yolu, Görevimiz Tehlike yabancı yapım dizileri Türkçe çevirilerini yaptı. TRT'nin tek kanal olduğu dönemlerde Gecenin Konukları adlı programın yapım ve sunumunu dokuz yıl boyunca üstlendi.

Daha sonra bu programı Kanal 6 ve Kanal E'de devam etti. Yazımını kendi yaptığı Kartal Kaya dizisi, 1994 yılında Kanal D yayınlandı ve başrolünde Bülent Kayabaş rol aldı. CNN Türk'te Futbolmania adlı programda futbol yorumculuğu yaptı, 24'te Patron Katı isimli programı hazırladı ve sundu.