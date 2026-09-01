Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?
Eylül ayı, balık sezonunun başlamasıyla birlikte deniz ürünleri açısından hareketli dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu ayda özellikle palamut tezgahlarda kendini göstermeye başlıyor. Karadeniz'den Marmara'ya doğru göç eden palamut, Eylül ayında yağlanmaya ve lezzetlenmeye başlıyor.
Palamut dışında Eylül ayında lüfer, sardalya, istavrit, uskumru, barbun ve kılıç balığı da tercih edilebiliyor. Balığın lezzeti ve bulunabilirliği bölgeye, deniz koşullarına ve av durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.
EYLÜL AYINDA YENEBİLECEK BALIKLAR
- Palamut
- Lüfer
- Sardalya
- İstavrit
- Uskumru
- Barbun
- Kılıç balığı
Balıkların avlanma durumu ve tezgahlardaki bulunabilirliği bölgelere göre değişebileceğinden, satın alırken balığın tazeliğine ve yasal avlanma kurallarına da dikkat edilmelidir.
BALIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Balık satın alırken öncelikle tazeliğine dikkat edilmesi gerekir. Taze balığın gözleri parlak ve canlı, solungaçları ise kırmızı veya canlı renkte olmalıdır. Balığın eti diri olmalı ve parmakla bastırıldığında eski haline dönmelidir.
Balığın mümkün olduğunca güvenilir ve soğuk zinciri korunan satış noktalarından alınması da önemlidir.