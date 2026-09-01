Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?
Paylaş

Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

1.09.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Eylül ayında tezgahlar hareketleniyor. Mevsiminde avlanan balıklar hem daha lezzetli hem de sofralar için iyi bir alternatif oluyor. Peki Eylül ayında hangi balıklar yenir? İşte Eylül ayında tüketilebilecek balık çeşitleri ve öne çıkan lezzetler...

Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Eylül ayı, balık sezonunun başlamasıyla birlikte deniz ürünleri açısından hareketli dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu ayda özellikle palamut tezgahlarda kendini göstermeye başlıyor. Karadeniz'den Marmara'ya doğru göç eden palamut, Eylül ayında yağlanmaya ve lezzetlenmeye başlıyor.

Palamut dışında Eylül ayında lüfer, sardalya, istavrit, uskumru, barbun ve kılıç balığı da tercih edilebiliyor. Balığın lezzeti ve bulunabilirliği bölgeye, deniz koşullarına ve av durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

EYLÜL AYINDA YENEBİLECEK BALIKLAR

  • Palamut
  • Lüfer
  • Sardalya
  • İstavrit
  • Uskumru
  • Barbun
  • Kılıç balığı

Balıkların avlanma durumu ve tezgahlardaki bulunabilirliği bölgelere göre değişebileceğinden, satın alırken balığın tazeliğine ve yasal avlanma kurallarına da dikkat edilmelidir.

Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

BALIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Balık satın alırken öncelikle tazeliğine dikkat edilmesi gerekir. Taze balığın gözleri parlak ve canlı, solungaçları ise kırmızı veya canlı renkte olmalıdır. Balığın eti diri olmalı ve parmakla bastırıldığında eski haline dönmelidir.

Balığın mümkün olduğunca güvenilir ve soğuk zinciri korunan satış noktalarından alınması da önemlidir.

İlgili Konular: #balıkçılık #balık #Palamut

İlgili Haberler

Balık sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Evde levrek marin tarifi
Balık sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Evde levrek marin tarifi Balık sofralarının sevilen mezelerinden levrek marin, limon, zeytinyağı ve çeşitli aromalarla hazırlanan hafif ve ferah bir lezzet. Pişirme işlemi uygulanmadan marine edilen levrek, özellikle meze sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek?
Balık av sezonu ne zaman açılacak? Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık av sezonunun açılış tarihi, yeni sezon öncesinde balıkçılar ve yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Denizlerde uygulanan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeniden denize açılacak. Peki 2026 balık av sezonu ne zaman açılacak?
Antalya’da otluk alanda başlayan yangın rüzgârın etkisiyle barınağa sıçradı: Balıkçı tekneleri kül oldu
Antalya’da otluk alanda başlayan yangın rüzgârın etkisiyle barınağa sıçradı: Balıkçı tekneleri kül oldu Antalya’da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle balıkçı barınağına sıçradı. Yangında çoğu atıl durumda 20’nin üzerinde tekne kullanılamaz hale geldi.