Balık sezonu açıldı: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Eylül ayı, balık sezonunun başlamasıyla birlikte deniz ürünleri açısından hareketli dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu ayda özellikle palamut tezgahlarda kendini göstermeye başlıyor. Karadeniz'den Marmara'ya doğru göç eden palamut, Eylül ayında yağlanmaya ve lezzetlenmeye başlıyor.

Palamut dışında Eylül ayında lüfer, sardalya, istavrit, uskumru, barbun ve kılıç balığı da tercih edilebiliyor. Balığın lezzeti ve bulunabilirliği bölgeye, deniz koşullarına ve av durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.