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Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...
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Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

24.09.2026 21:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

Artık kullanılmayan banka hesaplarını kapatarak hesap işletim ücreti ve unutulan aidat sürprizlerinden nasıl kurtulabileceği merak ediliyor. Peki, banka hesabını kapatmadan önce eksiksiz tamamlanması gereken otomatik ödeme ve borç kontrol listesi...

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

KULLANMAYAN BANKA HESAPLARI NEDEN KAPATILMALI?

Uzun süre işlem yapılmayan ve unutulan banka hesapları, zamanla bankaların "Hareketsiz Hesap" prosedürlerine takılabilir. Ayrıca bağlı bulunan ek hesap (Kredili Mevduat Hesabı - KMH) faizleri veya unutulan kart aidatları nedeniyle hesaplar borç bakiyesine düşebilir. Kullanılmayan hesapları kapatmak finansal güvenlik için en doğru adımdır.

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

KONTROL LİSTESİ 1 - OTOMATİK ÖDEME TALİMATLARINI İPTAL EDİN VEYA TAŞIYIN

Hesap kapatmadan önce yapılacak en kritik kontrol, bu hesaba tanımlı otomatik ödeme talimatlarıdır (elektrik, su, doğalgaz, internet, okul taksiti veya kredi kartı borç ödemeleri). Eğer bu talimatlar başka bir aktif hesaba taşınmazsa ve hesap kapatılırsa fatura ödemeleri aksar, gecikme faiziyle karşılaşılabilir.

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

KONTROL LİSTESİ 2 - KREDİ KARTI VE EK HESAP (KMH) BORÇLARINI SIFIRLAYIN

Kapatmak istenilen hesaba bağlı aktif bir kredi kartı, ek hesap (eksi bakiye / KMH) veya açık bir kredi borcu varsa sistem hesabın kapatılmasına izin vermez. Tüm borçların tamamen ödenmesi, varsa bağlı kartların iptal edilmesi ve limitlerin sıfırlanması şarttır.

 

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

KONTROL LİSTESİ 3 - HESAP BAKİYESİNİ TAMAMEN SIFIRLAYIN

Vadesiz hesapta kalan küsuratlı tutarları dahi başka bir aktif hesaba havale veya EFT ile aktarmalı ya da ATM'den çekerek bakiye tam olarak sıfırlanmalı. İçinde artı bakiye veya ekside bakiye bulunan hesaplar banka sistemleri tarafından kapatılamaz.

 

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

KONTROL LİSTESİ 4 - YATIRIM, DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARINI KONTROL EDİN

Ana vadesiz hesaba bağlı olan yatırım fonları, döviz, altın hesapları, hisse senedi portföyleri veya BES (Bireysel Emeklilik) bağlantıları varsa öncelikle bu varlıkların başka bir bankaya transfer edilmesi veya satılarak nakde çevrilmesi gerekir. Alt hesaplar tasfiye edilmeden ana hesap kapatılamaz.

 

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

HESAP KAPATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (YÖNTEMLER)

Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra hesap kapama işlemini birkaç farklı yolla gerçekleştirmek mümkün:

Mobil bankacılık veya internet şubesindeki "Hesaplarım" menüsünden,

Banka müşteri hizmetlerini arayarak telefonda onay vererek,

Doğrudan bankanın herhangi bir fiziksel şubesine giderek.

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

ŞUBEDEN KAPATMA İŞLEMLERİNDE YAZILI BELGE ALIN

Özellikle uzun yıllardır maaş hesabı veya ticari amaçla kullanılan hesapları şubeden kapatırken, banka yetkilisinden "Hesabın Kapatıldığına Dair Yazılı Bilgi / Dekont" istenmeli. Bu belge, ileride doğabilecek olası izinsiz aidat veya masraf uyuşmazlıklarına karşı en güçlü yasal kanıt olacaktır.

Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

KAPATILAN HESAP SONRASI DİJİTAL GÜVENLİK KONTROLÜ

Hesabın başarıyla kapatılmasının ardından birkaç ay boyunca e-Devlet üzerinden (Banka Hesapları Sorgulama) veya ilgili bankanın mobil uygulamasından kontrol sağlayarak hesabın tamamen silindiğinden emin olunmalı. Varsa o hesaba tanımlı sanal kartlar da iptal edilmeli.

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