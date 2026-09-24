Banka hesabı nasıl kapatılır? Otomatik ödeme ve kart borcu kontrol listesi...

KULLANMAYAN BANKA HESAPLARI NEDEN KAPATILMALI? Uzun süre işlem yapılmayan ve unutulan banka hesapları, zamanla bankaların "Hareketsiz Hesap" prosedürlerine takılabilir. Ayrıca bağlı bulunan ek hesap (Kredili Mevduat Hesabı - KMH) faizleri veya unutulan kart aidatları nedeniyle hesaplar borç bakiyesine düşebilir. Kullanılmayan hesapları kapatmak finansal güvenlik için en doğru adımdır.

KONTROL LİSTESİ 1 - OTOMATİK ÖDEME TALİMATLARINI İPTAL EDİN VEYA TAŞIYIN Hesap kapatmadan önce yapılacak en kritik kontrol, bu hesaba tanımlı otomatik ödeme talimatlarıdır (elektrik, su, doğalgaz, internet, okul taksiti veya kredi kartı borç ödemeleri). Eğer bu talimatlar başka bir aktif hesaba taşınmazsa ve hesap kapatılırsa fatura ödemeleri aksar, gecikme faiziyle karşılaşılabilir.

KONTROL LİSTESİ 2 - KREDİ KARTI VE EK HESAP (KMH) BORÇLARINI SIFIRLAYIN Kapatmak istenilen hesaba bağlı aktif bir kredi kartı, ek hesap (eksi bakiye / KMH) veya açık bir kredi borcu varsa sistem hesabın kapatılmasına izin vermez. Tüm borçların tamamen ödenmesi, varsa bağlı kartların iptal edilmesi ve limitlerin sıfırlanması şarttır.

KONTROL LİSTESİ 3 - HESAP BAKİYESİNİ TAMAMEN SIFIRLAYIN Vadesiz hesapta kalan küsuratlı tutarları dahi başka bir aktif hesaba havale veya EFT ile aktarmalı ya da ATM'den çekerek bakiye tam olarak sıfırlanmalı. İçinde artı bakiye veya ekside bakiye bulunan hesaplar banka sistemleri tarafından kapatılamaz.

KONTROL LİSTESİ 4 - YATIRIM, DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARINI KONTROL EDİN Ana vadesiz hesaba bağlı olan yatırım fonları, döviz, altın hesapları, hisse senedi portföyleri veya BES (Bireysel Emeklilik) bağlantıları varsa öncelikle bu varlıkların başka bir bankaya transfer edilmesi veya satılarak nakde çevrilmesi gerekir. Alt hesaplar tasfiye edilmeden ana hesap kapatılamaz.

HESAP KAPATMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (YÖNTEMLER) Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra hesap kapama işlemini birkaç farklı yolla gerçekleştirmek mümkün: Mobil bankacılık veya internet şubesindeki "Hesaplarım" menüsünden, Banka müşteri hizmetlerini arayarak telefonda onay vererek, Doğrudan bankanın herhangi bir fiziksel şubesine giderek.

ŞUBEDEN KAPATMA İŞLEMLERİNDE YAZILI BELGE ALIN Özellikle uzun yıllardır maaş hesabı veya ticari amaçla kullanılan hesapları şubeden kapatırken, banka yetkilisinden "Hesabın Kapatıldığına Dair Yazılı Bilgi / Dekont" istenmeli. Bu belge, ileride doğabilecek olası izinsiz aidat veya masraf uyuşmazlıklarına karşı en güçlü yasal kanıt olacaktır.