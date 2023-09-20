Barış Turgut Kimdir?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:35

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:50

Barış Turgut, Ocakçı Holding İletişim Direktörü ve İzmir Token projesinin sahibidir. 27 Mart 1986 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise yıllarını İzmir’de geçiren Turgut, şehrin en önemli liselerinden biri olan Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi için Uşak’ı tercih eden Turgut, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim alırken diğer yandan girişimciliğe ilk adımlarını atıyordu. İşte, üniversite yıllarında edindiği deneyimler, ilk projeleri ve başarılı kariyer serüvenine dair tüm detaylar!

ÜNİVERSİTE YILLARINDA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI

Birçok girişimci gibi eğitim hayatını bir basamak olarak gören Turgut, öğrencilik yıllarında aktif olarak çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Kamu Yönetimi eğitimi aldığı Uşak Üniversitesi’nde, öğrenci kulüplerinde rol aldı. Öğrencilerin üniversiteyi kazandıkları dönemde yurt tanıtım ekiplerinin kurulması işinden eğlence organizasyonlarına, o zamanlarda yeni yeni hayatımıza giren sosyal medya da reklam çalışmalarından alışveriş merkezlerinde reklam çalışmalarına kadar geniş yelpazede birçok alandan iş ile uğraşıyordu.

7 yıllık üniversite hayatının 6 yılı organizasyon sektöründe geçmiş ve bu alanda geniş bir network kazanmıştı. İlerleyen yıllarda hayata geçireceği birçok projenin temelleri, eğitim sürecinde edindiği deneyimler sayesinde başarı yakalayacaktı. Henüz üniversite yıllarında Uşak’ta geniş bir kesim tarafından tanınması ve desteklenmesinin sırrını sorduğumuzda ise o yılları şu sözlerle anlattı:

“Üniversitenin henüz birinci sınıfında, Kamu Yönetimi bölümünün bana göre olmadığını anladım. Fakat dönemin şartları, spesifik bir değişiklik yapmam için uygun değildi. Bu nedenle eğitimime devam ederken diğer yandan kendimi geliştirmek ve eğitmek istiyordum. Her ne kadar istemeden, 7 yılda bitirmiş olsam da üniversite dönemi benim hayatımı şekillendiren en önemli basamaklardan biriydi. Kendimle ilgili fark ettiğim detay, insanlar arasında rahatlıkla köprü kurabiliyor olmamdı. Öğrenciler ve işletmeler arasında köprü kurarak her iki tarafın da yararına olacak birçok çalışmaya imza attım.”

Erken yaşlarda potansiyelinin farkına varan Turgut, etkili iletişim ve ikna kabiliyetini kullanarak organizasyon ve iletişim tarafında kendini kanıtlamayı başarmıştı. Üniversite eğitimini tamamladığında ise kısa süreli gelecek kaygısı yaşadığı, ne yapacağını bilmediği bir döneme girmişti. Neredeyse her gencin yaşadığı bu kaygı onu huzursuz etmiş olsa da ilerleyen yıllarda çok daha önemli işlerle adını duyuracaktı.

SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI DÖNEMİ

2008 yılı, Barış Turgut’un hayatının dönüm noktalarından bir diğeriydi. Lisans eğitimini tamamlaması ardından gelecek kaygısı yaşayan Turgut, bu dönemde sosyal medyaya ilgi duymaya başladı. Henüz sosyal medya platformlarının hayatımıza yeni yeni girmeye başladığı yıllarda, Facebook’ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olduğu bir sayfayı yönetiyordu. Aynı zamanda eski adıyla Twitter, Instagram gibi ağları da aktif olarak kullanıyor, algoritmasına dair birikim kazanmaya devam ediyordu.

İlerleyen günlerde sosyal medyaya dair edindiği birikimler, kendisine yeni bir meslek kapısı açacaktı. Birçok ünlü ismin sosyal medya danışmanlığını yapan Turgut, deneyimlerini şu sözlerle anlattı:

“Kendimi sosyal girişimci olarak tanımlayabilirim. Karşıma çıkan gündelik olaylardan haber değeri taşıyan birçok olaya kadar gözlemlerimi, sosyal medyaya en doğru şekilde yansıtmayı biliyordum. Ünlü isimlere sosyal medya danışmanlığı yaptığım dönemlerde ciddi bir başarı yakaladığımızı da hatırlıyorum. Üstelik bunu Türkiye’de henüz sosyal medya platformlarının kullanımı bu kadar yaygın değilken başarmış ve öncü isimlerden biri olmuştum.”

Kariyerini şekillendiren önemli alanlardan bir diğeri ise dijital gelişmelerdi. Gündemi takip etmeyi bir an olsun bırakmayan Turgut’un İzmir’de yaşıyor olması da birçok avantajı beraberinde getiriyordu. Son derece orijinal ve başarılı bir proje olan İzmir Token’ın temelleri, bu şekilde atılmıştı.

İZMİR TOKEN PROJESİ HAYATA GEÇİYOR!

İzmir Token Projesi fikri, aile dostlarının bir futbol kulübünü satın alma fikri ile ateşlenmişti. O dönem, spor kulüpleri ile taraftarlar arasında etkileşimi artırmak ve çeşitli avantajlar sunmak için “Fan Token” projeleri üzerine çalışmalar yapılıyordu. Barış Turgut, bu fikirden etkilenerek bunun bir şehre nasıl uyarlanabileceği düşünmeye başladı. Bulunduğu şehre hakim olmayı sevdiğini ifade eden Turgut, ilk olarak 1 saatlik yatırım sunumu yaptı.

İZMİR KRİPTONUN BAŞKENTİ OLACAK!

2023 yılının Ekim ayında hayata geçmesi planlanan İzmir Token, sadece şehir bazında değil, kamu diplomasisi anlamında da Türkiye’ye birçok katkı sağlayacak.

Bu değerli projenin ortaya çıkışı ve Turgut’un başarılı kariyer hayatının sırrını sorduğumuzda; “Ben şeffaflığı ve dürüstlüğü ilke edindim. İnsanlar bana bu projenin ciddi bir iktisat bilgisiyle olabileceğini söylüyordu, fakat ben proje fikrini geliştirdiğimde Token ve Coin arasındaki basit farkı dahi bilmiyordum. Elbette bir alanda eğitimli ve donanımlı olmak çok önemli ama girişimci bir ruha sahip olmanın getirisini asla inkâr edemem. Bu zamana kadar edindiğim deneyimler, network ağı ve diğer başarılarımın sırrını sorarsanız, ‘şeffaflık’ diyebilirim.” Sözleriyle yanıt verdi.

Hürriyet Haber’e verdiği bir röportajda İzmir’i kriptonun başkenti yapacağını ifade eden Turgut, bunun sadece orta vadeli bir başarı olduğunu da dile getirdi. Uzun vadede hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir yatırım aracı olacağını ve İzmir’in böylelikle dünya çapında tanınacağını öngördüğünü de ifade etti.