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Başak Karahan kimdir? YouTuber Başak Karahan'ın sağlık durumu nasıl?

Başak Karahan kimdir? YouTuber Başak Karahan'ın sağlık durumu nasıl?

16.07.2026 11:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Başak Karahan kimdir? YouTuber Başak Karahan'ın sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden YouTuber Başak Karahan, doğum sonrası yaşadığı beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat masasına yattı. Peki, Başak Karahan kimdir? YouTuber Başak Karahan'ın sağlık durumu nasıl?

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Geçtiğimiz sene Halil Ünlü ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Başak Karahan, 1 Haziran'da ilk bebeğini kucağına aldı. Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda apar topar ameliyata alındığını açıkladı. Peki, Başak Karahan kimdir? YouTuber Başak Karahan'ın sağlık durumu nasıl?

BAŞAK KARAHAN KİMDİR?

Başak Karahan, 3 Ağustos 1998'de Antalya'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni, YouTuber ve oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur ve YouTube videolarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Oyunculuk kariyerinde sinema filmleri ve dizilerde de rol almıştır. 

Daha önce YouTuber Enes Batur ile sevgili olan Başak Karahan, geçen sene Halil Ünlü ile dünyaevine girdi.

BAŞAK KARAHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Haziran ayında doğum yapan Başak Karahan dün kontrol için hastaneye gitti. Gece ateşlenen fenomen, içinde plesenta parçası kaldığı için operasyona alındı.

Başak Karahan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Sabah bir güzel süslendim püslendim. Doktor kontrolünden sonra gezecektim. Beklenmedik bir şey yaşandı. Ameliyata alınıyorum. Ateşim yükseldi, enfeksiyondan korktuk. Plasentanın bir parçası kalmış içimde, miyoma yapışmış. O alınacak."

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