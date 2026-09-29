Batı Karadeniz'in turistik hattında yeni dönem: Turistik Karaelmas Ekspresi seferleri başlıyor

Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demir yolu ulaşımına katkı sağlayan Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden raylara inmeye hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen hattın ekim ayı itibarıyla seferlerine başlayacağını bildirdi.







SEFER TARİHLERİ VE SAATLERİ NETLEŞTİ

Bakan Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 yılı programına ilişkin detayları paylaştı. Seferlerin 2 Ekim'de başlayacağını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trenimiz 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde Ankara'dan Zonguldak'a; 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde ise Zonguldak'tan Ankara'ya hareket edecek."

Ankara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00'te, Zonguldak-Ankara dönüş seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00'te gerçekleştirileceği kaydedildi. Hat üzerinde hizmet verecek tren; 6 yataklı ve 1 yemekli vagon olmak üzere toplam 7 vagondan oluşacak ve 120 yolcu kapasitesi taşıyacak.







BATI KARADENİZ'İN DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASI KEŞFEDİLECEK

İlk turistik seferlerin 2025 yılında düzenlendiğini ve geçen yıl toplam 8 sefer gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demir yoluyla keşfetmek isteyen yolcularımıza farklı bir seyahat deneyimi sundu. 2026 yılında da bu deneyimi sürdürüyoruz" dedi.

Güzergah üzerindeki şehirlerin tarihi ve doğal değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, 2026 programında Ankara'dan Zonguldak yönüne giden yolcuların Yenice'de; dönüş yolculuğunda ise Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacağını ifade etti.