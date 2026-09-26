Batman'da hasat başladı: Dünya ortalamasını aşan verim çiftçinin yüzünü güldürdü

Erköklü Mahallesi'ndeki hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer de katıldı.

Çiftçi ve biçerdöver operatörleri ile sohbet eden Tuncer, AA muhabirine, kentte mısır hasadının başladığını söyledi.

Batman'da 1 milyon dönüm tarım alanının olduğunu ve bunun 60 bin dönümünde mısır ekimi gerçekleştirildiğini belirten Tuncer, hasadın ekim ayının sonuna kadar süreceğini anlattı.

Tuncer, 60 bin dekar alanda yaklaşık 90 bin ton mısır rekoltesi beklediklerini ifade ederek, "Dekara verimimiz yaklaşık 1,5 ton. Bu ülke ve dünya ortalamasının üzerinde bir rakam. Çiftçimizin bu anlamda yüzünün güleceğini umduğumuz bir hasat dönemi olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının planlı üretim uygulamasına geçtiğini anlatan Tuncer, mısırın da planlı üretim bitkileri arasında olduğunu kaydetti.

Tuncer, şöyle konuştu:

"İlimiz su kısıtı olan iller arasında değil. Dolayısıyla dane mısır ilimizde üretilmekte olan ürünler içerisinde planlı üretim kapsamında üretilmekte olan ürünler içerisindedir. Planlı üretimi bir münavebe uygulamasıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor. 3 yıl üst üste aynı bitkiyi ekmememiz lazım. Hem toprağın sağlığı hem verimliliğin artışı hem topraktaki organik madde zenginliği açısından her 3 yılda bir ürünümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Mısırın dışında farklı ürünlerle toprağı dinlendirmemiz lazım."

Planlı üretim konusunda kentte çiftçilere bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Tuncer, "Fakat yine sistem üzerinden yapmış olduğumuz takiplerde gördüğümüz üzere yaklaşık 16 bin dekar alanda çiftçilerimizin henüz münavebe uygulamamaktadırlar. Dolayısıyla planlı üretim desteğinden mahrum kalmamak için çiftçilerimizin bu münavebe programına uygun ekiliş yapmaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Erköklü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ramazan Akın da 1200 dekar alana mısır ektiklerini anlattı.

Hasat sezonuna başladıklarını dile getiren Akın, "Biçerdöverler tarlaya girdi. Hasadımız başladı. Bereketli bir sezon bekliyoruz." dedi.