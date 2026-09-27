Bazı yemekler neden iyi hissettirir? Comfort food’un sırrı

İngilizcede “rahatlatıcı yemek” ya da “konfor yemeği” anlamına gelen comfort food, kişiye duygusal açıdan iyi hissettiren, çoğunlukla tanıdık ve sevilen yemekler için kullanılıyor. Her ülkenin ve kişinin comfort food olarak gördüğü yemek farklı olabiliyor. Kimi için çocukluğundan kalan bir çorba, kimi için fırından yeni çıkmış bir börek ya da sıcak bir makarna bu kategoriye girebiliyor.

COMFORT FOOD NE DEMEK?

Comfort food, kişinin kendisini daha huzurlu ve mutlu hissetmesini sağlayan yemekleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu yemekler çoğu zaman çocukluk, aile sofraları veya özel anılarla bağlantılı oluyor. Bu nedenle kavram yalnızca yemeğin kendisini değil, yemekle kurulan duygusal bağı da kapsıyor.

TÜRK MUTFAĞINDA COMFORT FOOD ÖRNEKLERİ

Türk mutfağında da comfort food olarak değerlendirilebilecek pek çok yemek bulunuyor. Mercimek çorbası, kuru fasulye ve pilav, mantı, patates yemeği, makarna, börek ve sütlaç bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor. Özellikle ev yapımı yemeklerin kişide geçmişe dair sıcak ve tanıdık duygular oluşturması, bu yemekleri comfort food kategorisine taşıyabiliyor.

NEDEN COMFORT FOOD TERCİH EDİLİR?

İnsanlar kendilerini stresli, yorgun veya duygusal olarak zorlandıkları dönemlerde daha iyi hissettiren, tanıdık yemeklere yönelebiliyor. Comfort food olarak adlandırılan bu yiyecekler, çoğu zaman çocukluk anıları, aile sofraları ve geçmişte yaşanan güzel anılarla bağlantılı oluyor.

Bu nedenle tercih edilmesinde yalnızca lezzet değil, yemeğin kişide oluşturduğu tanıdıklık, rahatlık ve nostalji hissi de etkili olabiliyor. Sıcak bir çorba, ev yapımı makarna, börek ya da çocukluktan hatırlanan bir tatlı, kişiden kişiye değişmek üzere comfort food haline gelebiliyor.