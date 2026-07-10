Bebek iddiaları gündeme gelmişti: Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un bebek bekledikleri iddiaları gündeme geldi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Başak Dizer Tatlıtuğ'un 5 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edilmişti.
TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Tatlıtuğ çiftinden söz konusu iddialara yanıt geldi. Gazete Magazin'e konuşan 42 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, “Böyle bir durum söz konusu değildir. İddialar asılsızdır” ifadelerini kullandı.
İLK ÇOCUKLARI 2022’DE DÜNYAYA GELMİŞTİ
Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, 19 Şubat 2016’da Fransa’nın başkenti Paris’te evlenmişti.
Çift, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe’nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmuştu.