Bebeklerde gıda alerjisi anne karnında önlenebilir mi?

Avustralya'nın Adelaide, Melbourne, Perth ve Sidney kentlerindeki çocuk hastanelerinde yürütülen PrEggNut araştırması, gebelikte uygulanan özel diyetlerin bebekteki alerji seyrine etkisini haritalandırdı. New England Journal of Medicine bünyesinde yayımlanan çalışmaya, aile öyküsünde alerji bulunan ve yüksek risk grubunda yer alan 2 bin 137 hamile kadın katıldı.

GEBELİKTE YÜKSEK ALERJENLİ DİYET BEBEKLERİ KORUMUYOR

Araştırma kapsamında anne adayları iki gruba ayrılarak gebeliğin 23. haftasından itibaren emzirmenin 4. ayına kadar farklı diyet protokollerine tabi tutuldu. Birinci gruptaki anneler haftada en az 6 yumurta ve 60 adet fıstık tüketirken; kontrol grubundaki anneler standart beslenme düzenini koruyarak haftada en fazla 3 yumurta ve 30 fıstık yedi.

Bebekler 1 yaşına geldiklerinde yapılan deri delme ve klinik gıda yükleme testleri, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koydu. Yüksek miktarda fıstık ve yumurta tüketen annelerin bebeklerinde alerji oranı %7,8 çıkarken, standart diyet izleyen grupta bu oran %8,4 olarak kaydedildi. Fıstık alerjisi vakaları ise her iki grupta da %2,6 ile tamamen aynı seviyede seyretti.

EKZEMADA VE FISTIK ALERJİSİNDE FARK SAPTANMADI

Klinik veriler, gebe kadınların fazladan alerjen gıdalarla beslenmesinin bebeklerde gelişebilecek egzema vakalarını da azaltmadığını doğruladı.

Araştırmacılar, bazı alerjik bebeklerin henüz 4 aylıkken yumurtaya karşı bağışıklık yanıtı geliştirdiğini belirterek, anne karnındaki amniyotik sıvı veya anne sütü yoluyla protein maruziyeti sağlamanın koruyucu bir kalkan yaratmadığını bildirdi.

"ANNELERİN ÜZERİNE GEREKSİZ DİYET YÜKÜ BİNDİRİLMEMELİ"

Uzmanlar, bebeklerde alerji gelişimini önlemek adına anne adaylarına zorlama beslenme programları vermenin bilimsel bir temeli kalmadığını vurguluyor.

PrEggNut araştırması ekibi, hamilelik dönemindeki anne diyetini kısıtlamak veya aşırı alerjen yüklemek yerine, bebeklerin 4 ile 6. aylardan itibaren ek gıdaya geçiş sürecinde doğrudan ve güvenli yöntemlerle alerjenlerle tanıştırılmasını içeren beslenme kılavuzlarına odaklanılması gerektiğini ilan ediyor.