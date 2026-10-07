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Bed-maye ne demek? Bed-maye ne anlama geliyor?

Bed-maye ne demek? Bed-maye ne anlama geliyor?

7.10.2026 11:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bed-maye ne demek? Bed-maye ne anlama geliyor?

'Bed-maye ne demek?' araştırılıyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin 'İzmir' paylaşımının ardından sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı. Özel "Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar" ifadelerini kullandı. Peki, Bed-maye ne demek? Bed-maye ne anlama geliyor?
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin 'İzmir' paylaşımının ardından sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçme iddiaları gündemde yerini korurken Özel "Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar" ifadelerini kullandı. Peki, Bed-maye ne demek? Bed-maye ne anlama gelir?

BED-MAYE NE DEMEK?

“Bed” kötü, “maye” ise öz, kaynak veya sermaye anlamına gelir. Birlikte kullanıldığında “kötü yaradılışlı, soyu veya karakteri kötü olan kimse” anlamında kullanılır.

Günümüzde daha çok “kötü huylu, düşük karakterli, soyu sopu kötü” gibi anlamlarda, genellikle aşağılayıcı bir ifade olarak karşımıza çıkar.

BED-MAYE HANGİ KÖKENDEN GELİYOR?

Bed-maye, Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada “bed” kötü, “mâye” ise maya, öz veya yaradılış anlamında kullanılır. Birleşik olarak kötü yaradılışlı, mayası bozuk veya kötü karakterli kişi anlamını taşır. Günümüzde daha çok olumsuz ve küçümseyici bir ifade olarak kullanılır.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Cemil Tugay #Bed-maye

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