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Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede neden gözaltına alındı?

Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede neden gözaltına alındı?

3.08.2026 21:19:00
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Haber Merkezi
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Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede neden gözaltına alındı?

Bennu Gerede'nin yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede neden gözaltına alındı?
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2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışması ile geniş kitleler tarafından tanınan Bennu Gerede'nin neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede neden gözaltına alındı?

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Babası doktor Selçuk Gerede, annesi film yönetmeni ve senarist Canan Gerede'dir. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden ve Atatürk'ün arkadaşlarından olan eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'nin ve Cemil Vafi'nin torunudur.

2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

BENNU GEREDE EVLİ Mİ?

1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlendi. Eşi ile New York'ta yaşadı. Çiftin bu evlilikten üç oğlu oldu, 2006 yılında boşandılar. 2007'de Gerede'nin fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile beraberliğinden dördüncü oğlu dünyaya geldi. İkinci evliliğini 2010 yılında Cem Büyükhanlı ile yaptı, 2011 yılında boşandı. İlişkilerinde şiddete maruz kaldı ve bunu 2019 yılında yayımladığı Ben, Ben Nü adlı otobiyografik romanda paylaştı.

BENNU GEREDE HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

BENNU GEREDE GÖZALTINA MI ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında müstehcenlik suçundan re'sen soruşturma başlatılan Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.

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