Fotoğraf sanatçısı ve oyuncu Bennu Gerede'nin dedesi Hüsrev Gerede'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Bennu Gerede'nin dedesi Hüsrev Gerede kimdir? Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan Hüsrev Gerede'nin hayatı...

BENNU GEREDE'NİN DEDESİ HÜSREV GEREDE KİMDİR?

Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin mihenk taşlarından biri olan Hüsrev Gerede, 12 Mart 1886'da Edirne'de dünyaya geldi. Erken yaşlarda askerlik mesleğine adım atan Gerede, askeri eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Osmanlı ordusu saflarına katıldı.

Kariyerinin ilk zorlu sınavlarını imparatorluğun en buhranlı yıllarında verdi. Hem Balkan Savaşları'nda hem de I. Dünya Savaşı'nda cephelerde önemli askeri görevler üstlenerek büyük bir tecrübe kazandı.

ATATÜRK İLE SAMSUN'A ÇIKTI

Hüsrev Gerede'nin ismini Türk tarihine altın harflerle yazdıran asıl süreç ise Millî Mücadele dönemi oldu. Gerede'nin bu dönemdeki kritik görevleri şunlardır:

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Paşa'nın kurmay heyetinde yer alarak, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkan tarihi subay kadrosunun içinde bulundu.

Teşkilatlanma ve Bildiriler: İstihbarat ve propaganda çalışmalarını bizzat yürüttü. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımları olan Havza Bildirisi ve Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasına doğrudan katkı sundu.

Kongreler: Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde "Heyet-i Temsiliye Başkâtipliği" (Genel Sekreterlik) gibi son derece kritik bir görevi başarıyla icra etti.

Misak-ı Millî: Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Trabzon milletvekili olarak seçildi ve bağımsızlık manifestosu olan Misak-ı Millî'nin kabul edildiği süreçte aktif rol oynadı.

TBMM Dönemi: İstanbul'un işgal edilmesinin ardından hiç vakit kaybetmeden Ankara'ya geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak çalışmalarına devam etti.

CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ SİYASİ KARİYERİ

Silah arkadaşlarıyla birlikte kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan genç Cumhuriyet'te Hüsrev Gerede, bu kez takım elbisesiyle diplomatik cephede ülkesini savundu. Gerede'nin Cumhuriyet dönemi başarıları şu şekilde özetlenebilir:

Uluslararası Temsil: Budapeşte, Sofya, Tahran, Tokyo, Berlin ve Rio de Janeiro gibi dünyanın en önemli başkentlerinde büyükelçilik görevlerini yürüterek Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Siyasi Hayatı: Diplomatik görevlerinin yanı sıra farklı dönemlerde Urfa ve Sivas milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.

Edebi ve Tarihi Mirası: Gittiği ülkelerin kültürlerini yakından inceleyerek İran, Japonya ve Almanya üzerine değerli kitaplar kaleme aldı. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'e dair anılarını yazarak tarihe ışık tuttu.

Devlet adamı ve asker Hüsrev Gerede, geçirdiği kalp krizi sonucunda 20 Mart 1962'de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu ve Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.