Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını paylaştı: 'Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz'

Bir süredir ailesiyle tatilde olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in günlük yaşamından bir kesiti paylaştı.

"HER YERE LİTRELERCE SIVI İLE GİDİYORUZ"

Korel, Ergenç'in yanından ayırmadığı çeşitli termoslarla görüldüğü bir videoyu yayımladı.

Eşinin bu alışkanlığını esprili bir paylaşımla ele alan Korel, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Videoda Korel'in eşine “Bunları dışarıda gittiğimiz yerde içsen, evden taşımasan?” diye sorması ve Ergenç'in de “Hoşuma gidiyor, çünkü kendimi iyi hissediyorum” demesi dikkat çekti.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in; Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.