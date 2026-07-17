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Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını paylaştı: 'Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz'

Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını paylaştı: 'Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz'

17.07.2026 15:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığını paylaştı: 'Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz'

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç'in yanından ayırmadığı termoslarına esprili bir dille gönderme yaptı.
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Bir süredir ailesiyle tatilde olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in günlük yaşamından bir kesiti paylaştı.

"HER YERE LİTRELERCE SIVI İLE GİDİYORUZ"

Korel, Ergenç'in yanından ayırmadığı çeşitli termoslarla görüldüğü bir videoyu yayımladı. 

Eşinin bu alışkanlığını esprili bir paylaşımla ele alan Korel, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Videoda Korel'in eşine “Bunları dışarıda gittiğimiz yerde içsen, evden taşımasan?” diye sorması ve Ergenç'in de “Hoşuma gidiyor, çünkü kendimi iyi hissediyorum” demesi dikkat çekti.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in; Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.

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