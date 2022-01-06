Betty White'ın son sözleri ortaya çıktı

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:00

Geçtiğimiz hafta, 100 yaşına girmesi beklenen Betty White'ın ani ölümü sevenlerini üzmüştü. 17 Ocak'ta 100 yaşına girmeye hazırlanan White için büyük bir doğum günü kutlaması planlanmıştı. Fakat efsane oyuncunun menajeri 31 Aralık 2021'de usta oyuncunun 'doğal sebeplerden' vefat ettiğini açıkladı. Ölüm haberinin ardından, yıldızın binlerce hayranı, anılarını paylaştığı arkadaşlarının yanı sıra onu anmak için ortaya çıktı. Bu kişilerden birisi de, The Carol Burnett Show ve Mama's Family'de White ile birlikte çalışan Vicki Lawrence oldu.

The Hollywood Reporter'a konuşan 72 yaşındaki oyuncu, White'ın ölmeden önceki son sözlerini şu ifadelerle anlattı:

"Son zamanlarda ona ulaşamıyordum. Bir süre önce ona uzun bir mektup yazdım ama cevap vermedi, bu ondan beklenmeyecek bir şeydir. İyi olmadığını biliyordum ve bunun gelmekte olduğu belliydi ama ondan haber alamamak yine de üzücüydü. Dün Carol'la konuştum ve sevdiğin insanların gitmesini izlemenin çok zor olduğu konusunda anlaştık. Betty'nin yanından geçerken asistanıyla konuştuğunu ve ağzından çıkan son sözün 'Allen' olduğunu söyledi. Bu çok tatlı bir şey. Umarım bu doğrudur"

White, 1963'ten 1981'e kadar Allen Ludden ile evliydi. White'ın menajeri Jeff Witjas, 100 yaşına az zaman kala yaşamını yitiren oyuncu dostu hakkında, "Betty 100 yaşında olmasına rağmen sonsuza kadar yaşayacağını düşündüm. Onu çok özleyeceğim ve çok sevdiği hayvan dünyası da öyle. Betty'nin ölmekten hiç korkmadığını düşünüyorum çünkü o her zaman en sevdiği kocası Allen Ludden ile birlikte olmak istedi. Onunla tekrar birlikte olacağına inanıyordu" şeklinde konuştu.