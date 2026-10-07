Beyin sağlığını etkiliyor: Demans riskini hangi içecekler artırıyor?

Gün içinde tüketilen içecekler yalnızca susuzluğu gidermekle kalmıyor, uzun vadede sağlık üzerinde de etkili olabiliyor. Araştırmalar, özellikle şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerle demans riski arasında ilişki bulunabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık kahve ve çay tüketiminin daha düşük demans riskiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. İşte beyin sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken içecek tercihleri...
ŞEKERLİ İÇECEKLER DEMANS RİSKİNİ ARTIRABİLİR Mİ?
- Şekerli içecekler, içerdikleri yüksek miktardaki ilave şeker nedeniyle günlük beslenmede dikkat edilmesi gereken seçenekler arasında yer alıyor. Gazlı içecekler, şekerli meyve suları, enerji içecekleri ve şekerli soğuk çaylar bu grupta bulunuyor.
- Araştırmada, günde yaklaşık 24 mililitreden fazla şekerli içecek tüketiminin daha yüksek demans riskiyle ilişkili olduğu belirtildi. Bu nedenle günlük içecek seçimlerinde şeker miktarına dikkat etmek önem taşıyor.
YAPAY TATLANDIRICILI İÇECEKLER DE ARAŞTIRILDI
- Yapay tatlandırıcı içeren gazlı içecekler ve enerji içecekleri de araştırmada demans riskiyle ilişkilendirildi. Tüketim miktarı arttıkça risk ilişkisinin de yükseldiği görüldü.
- Ancak bu sonuçlar doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermiyor. İçecek tüketimi ile demans arasındaki ilişkide yaşam tarzı ve genel sağlık durumu gibi başka faktörler de etkili olabilir.
KAHVE TÜKETİMİ DEMANS RİSKİNİ ETKİLİYOR MU?
- Kahve tüketimi, araştırmada daha düşük demans riskiyle ilişkilendirildi. Günde bir fincana kadar kahve tüketenlerde yüzde 37, bir fincandan fazla tüketenlerde ise yüzde 24 daha düşük risk görüldü.
- Araştırmada kahvenin süt veya tatlandırıcı içerip içermediği ayrı değerlendirilmediği için sonuçları yorumlarken kahvenin içeriğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
ÇAY TÜKETİMİ İÇİN DE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR VAR
- Çay da daha düşük demans riskiyle ilişkilendirilen içeceklerden biri oldu. Günde bir fincan çay tüketenlerde yüzde 34, bir fincandan fazla tüketenlerde ise yüzde 26 daha düşük risk görüldü.
- Çaya eklenen şeker veya diğer tatlandırıcıların ayrıca değerlendirilmediği unutulmamalı.
ŞEKERLİ İÇECEK YERİNE KAHVE VEYA ÇAY TERCİH EDİLEBİLİR Mİ?
- Araştırmada içeceklerin birbiriyle değiştirilmesi durumunda ortaya çıkan sonuçlar da incelendi. Şekerli içecek yerine kahve tüketimi yüzde 23, çay tüketimi ise yüzde 19 daha düşük demans riskiyle ilişkilendirildi.
- Yapay tatlandırıcılı içecek yerine kahve tüketiminde yüzde 15, çay tüketiminde ise yüzde 11 daha düşük risk görüldü.
GÜNLÜK İÇECEK SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Beyin sağlığını desteklemek isteyenlerin günlük içecek tercihlerini gözden geçirmesi faydalı olabilir.
- Şekerli içecekleri sınırlandırın.
- Yapay tatlandırıcılı içecekleri sık tüketmemeye çalışın.
- Kahve ve çayı ölçülü tüketin.
- İçeceklerdeki ilave şeker miktarını kontrol edin.
- Beslenme ve yaşam alışkanlıklarını bir bütün olarak değerlendirin.