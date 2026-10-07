Beyin sağlığını etkiliyor: Demans riskini hangi içecekler artırıyor?

Gün içinde tüketilen içecekler yalnızca susuzluğu gidermekle kalmıyor, uzun vadede sağlık üzerinde de etkili olabiliyor. Araştırmalar, özellikle şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerle demans riski arasında ilişki bulunabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık kahve ve çay tüketiminin daha düşük demans riskiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. İşte beyin sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken içecek tercihleri...