Beyin sağlığını koruyan beslenme devrimi: 9 saatlik kural demans riskini azaltıyor

Gelişen tıp ve beslenme bilimi, günlük öğün zamanlamalarının sadece kilo kontrolünü değil, zihinsel performansı ve beyin dokusunu da doğrudan etkilediğini doğruluyor. Rutgers Üniversitesi bünyesinde yürütülen güncel bir araştırma, gün içindeki tüm gıda alımını 9 saatlik bir zaman dilimiyle sınırlandırmanın ve son öğünü uykudan en az 4 saat önce tüketmenin bilişsel fonksiyonları koruduğunu belgeledi. Yürütülen çalışma, beslenme düzeninin demans (bunama) ve zihinsel gerilemeye karşı doğal bir kalkan oluşturabileceğini gösteriyor.

9 SAATLİK BESLENME PENCERESİ HAFIZAYI VE PROBLEM ÇÖZMEYİ GELİŞTİRİYOR Yaşları 50 ile 79 arasında değişen aşırı kilolu kadınlar üzerinde yürütülen 6 aylık klinik deneyde, günlük kalorilerini 9 saatlik zaman penceresi içinde tüketen grupta şaşırtıcı zihinsel gelişmeler saptandı. Araştırmayı yürüten Prof. Sue Shapses, beslenme süresini daraltan bireylerde mekânsal planlama, problem çözme yeteneği ile öğrenme ve hafızaya dayalı hatalarda belirgin bir azalma kaydedildiğini açıkladı. Gıdaların tüketim zamanının vücudun biyolojik saatiyle (sirkadiyen ritim) uyumlanması, beyindeki metabolik stresi azaltarak hücresel onarım mekanizmalarını devreye sokuyor.

16 SAATLİK KATI ORUÇLARA UZMAN UYARISI: KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDEBİLİR Aralıklı orucun bilişsel faydaları öne çıksa da uzun yaşam ve diyet uzmanları kontrolsüz uygulanan katı oruç protokollerine karşı önemli uyarılarda bulunuyor. Uzun yaşam araştırmalarının öncülerinden Dr. Valter Longo, 16 saati bulan uzun süreli açlıkların ve kahvaltıyı atlamanın sanılanın aksine ömrü kısaltabileceğini kaydetti. Dr. Longo, 16 saatlik oruç pencerelerinin kanda kötü kolesterolü artırarak adeta bir "anti-statin" etkisi yarattığına dikkat çekti. Kahvaltının atlanması ve uzun süreli açlıkların kandaki kolesterol dengesini bozarak kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskini tırmandırdığı bildiriliyor. Bu nedenle uzmanlar, 16 saatlik sert programlar yerine vücut ritmine uygun 12 saatlik yeme pencerelerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.